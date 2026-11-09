Paro del INE hoy: cierre de módulos en CDMX y 19 estados

Trabajadores de Módulos del INE realizan un paro nacional. Foto: Armando de la Rosa

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron un paro nacional de labores este lunes 9 de noviembre de 2026, en protesta por la propuesta de incremento salarial de 6% que les ofreció el organismo. La movilización, convocada desde las 7:30 horas, afecta la atención en oficinas de al menos 20 entidades del país, donde se realizan trámites como la expedición, reposición y entrega de credenciales para votar.

La inconformidad involucra a cerca de 5 mil empleados, quienes consideran insuficiente el aumento planteado por el instituto y solicitan una mejora en sus ingresos mensuales. Su propuesta es elevar el salario de aproximadamente 9 mil 600 pesos que reciben actualmente, además de revisar las condiciones en las que desempeñan sus actividades.

El conflicto también alcanza a los servicios de atención ciudadana en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), así como a módulos ubicados en otras entidades. Entre los cierres reportados se encuentran instalaciones en Tabasco, Morelos, Puebla y Coahuila.

Los trabajadores advirtieron que la suspensión de actividades se mantendrá mientras no exista un acuerdo con las autoridades electorales. También señalaron que, si se alcanza una solución, podrían retomar la atención el martes 10 de noviembre.

La movilización contempló además una concentración frente a las oficinas centrales del INE, en la CDMX, que inició alrededor de las 10:30 horas.

Qué piden los trabajadores del INE para levantar el paro

El principal reclamo de los empleados es una nivelación salarial que les permita recibir al menos el equivalente a dos salarios mínimos. De acuerdo con el pliego petitorio entregado a las autoridades electorales, buscan pasar de ingresos mensuales cercanos a 9 mil 600 pesos a aproximadamente 19 mil pesos.

Los inconformes consideran que el aumento de 6% ofrecido por el INE no responde a sus necesidades. La propuesta institucional contempla aplicar ese ajuste a partir de enero de 2027 para el personal con nivel FA1 de los Módulos de Atención Ciudadana.

Sin embargo, las exigencias no se limitan al salario. Los trabajadores también solicitan:

Aumento salarial: establecer un ingreso mínimo equivalente a dos salarios mínimos

Estabilidad laboral: regularizar sus condiciones de contratación y reconocer su antigüedad

Equipo de trabajo: sustituir computadoras y dispositivos registrales que presentan obsolescencia

Jornada laboral: establecer horarios de lunes a viernes y mejorar las condiciones de los descansos

Prestaciones y vacaciones: unificar criterios y garantizar una programación adecuada de los periodos vacacionales

Viáticos: actualizar los pagos por traslados, gastos de campo y pernoctas

Condiciones operativas: mejorar las instalaciones y garantizar los materiales e insumos necesarios para atender a la ciudadanía

Los empleados sostienen que sus responsabilidades y jornadas laborales no corresponden con los ingresos que reciben, por lo que solicitan una revisión integral de sus condiciones de trabajo.

Estados y entidades con cierre de módulos del INE

La convocatoria de los trabajadores contempla la suspensión de actividades en módulos de 20 entidades federativas, incluida la CDMX y el Edomex, sin embargo, al momento, se reportan en paro, módulos en:

Ciudad de México

El Módulo en Iztapalpa anunció que solo atenderá hoy a personas con citas programadas, mientras que los módulos en las alcaldías Benito Juárez, CuauhtémocMilpa Alta y Tláhuac no están atendiendo a la ciudadanía como parte del paro nacional.

Campeche

Ante una exigencia de nivelación salarial, los módulos de atención del INE en Campeche están cerrados y las instalaciones no están brindando servicio como parte del paro nacional que llevan a cabo los trabajadores de los módulos este lunes 9 de noviembre.

Estado de México

El Módulo de atención ciudadana del Ine en la colonia Las Américas, en Toluca, el servicio está suspendido y se prevé su reanudación hasta mañana, martes 10 de noviembre si los trabajadores llegan a un acuerdo con las autoridades.

Guerrero

En el paro nacional en Acapulco cuatro módulos ubicados en avenida Costera, en la Calzada Pie de la Cuesta, en la colonia Ciudad Renacimiento y en la carretera Cayaco–Puerto Marqués, así como los dos unidades móviles. Trabajadores de los módulo de atención ciudadana del INE en Acapulco se sumaron al paro nacional para demandar un aumento salarial y denunciar presuntos abusos laborales.

Desde las 9 de la mañana, personal del módulo ubicado al interior de un centro comercial, en la zona turística de Acapulco colocó pequeños letreros en el acceso principal para exigir un salario digno.

“No es falta de voluntad, es falta de presupuesto. Nos dijeron que no había dinero para nivelar nuestros sueldos, pero si lo hay para contratos a modo, favoritismo y lujos de los de arriba”, se lee en un cartel, en alusión al escándalo que llevó a la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a presentar su renuncia ante el instituto.

Hidalgo

Los módulos del INE en Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Tepeapulco y Tulancingo, no están trabajando como parte del paro nacional en protesta por mejores condiciones laborales; Sin embargo, en Pachuca, el módulo de atención ciudadana sigue operando.



Morelos

El módulo de Atención Ciudadana del INE en Cuernavaca suspendió temporalmente sus servicios este lunes 9 de noviembre, debido a que trabajadores se sumaron al paro nacional para exigir mejores condiciones laborales.

De esta manera, hoy se interrumpen los trámites relacionados con la credencial para votar, situación que fue notificada a los ciudadanos con carteles en el acceso principal. Sin embargo, personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores permanece en las instalaciones para brindar orientación e información a quienes acuden al módulo.

Igualmente, trabajadores de la 04 Junta Distrital del INE, con sede en Jojutla, cerraron sus instalaciones este lunes para sumarse al paro nacional.

Jalisco

Personal de los dos módulos de atención ciudadana del INE en Puerto Vallarta se sumó al paro nacional tras rechazar el aumento salarial propuesto del 6%, por lo que, desde las 8:00 de la mañana de este lunes, colocaron carteles y no abrieron las puertas, pero los 13 elementos asignados permanecieron en el lugar. Indicaron que mañana martes abrirán con normalidad.

Esta protesta afecta los trámites de empadronamiento, corrección, reposición y entrega de credenciales, así como cambios de domicilio.

Nuevo León

Los Módulos de atención ciudadana del INE en sus 22 puntos fijos y los seis itinerantes no están brindando servicio en demanda de un aumento salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Oaxaca

Según reportes locales, trabajadores del INE protestaron este lunes frente a las oficinas de la institución, ubicadas sobre el Periférico en la ciudad de Oaxaca, para exigir un trato digno, mejores condiciones laborales y una nivelación salarial que garantice ingresos justos.

Los manifestantes denunciaron desigualdades en las percepciones del personal y denunciaron la existencia de contratos millonarios mientras sus demandas siguen sin respuesta, por lo que decidieron movilizarse como parte de una jornada de protesta a nivel nacional. No se están llevando a cabo trámites, solo se proporciona información.

Puebla

Trabajadores del INE en San Pedro Cholula se encuentran en paro nacional desde las 7:30 de la mañana. Por lo que, solo un turno apoya el movimiento y la atención se brinda muy lentamente por lo mismo.

Sonora

En esta entidad la mayoría de los módulos de atención ciudadana del INE cerraron este lunes, como parte del paro nacional para protestar por jornadas largas de trabajo, vacaciones, horario de comida, días de descanso y un incremento salarial.

Tabasco

Durante la mañana de este lunes, decenas de trabajadores del INE en Villahermosa, Tabasco, se sumaron a la protesta nacional y se declararon en paro de brazos caídos.

En el modulo de atención del INE en la avenida Gregorio Méndez Magaña en Villahermosa, los empleados abandonaron sus oficinas y colocaron una lona en la entrada exigiendo mejoras laborales.

Al respecto Juliana de la Cruz Jiménez quien es una funcionaria del INE en Villahermosa consultada por Uno TV explicó que la protesta es para exigir un aumento salarial del 25% y comentó que todos los módulos de atención en la capital Tabasqueña se sumaron a la movilización.

Veracruz

Trabajadores de los módulos de atención del INE realizan un paro nacional de labores, al que se sumaron las oficinas del puerto de Veracruz. La suspensión sorprendió a decenas de ciudadanos que acudieron desde temprana hora para realizar diversos trámites. Al encontrar las puertas cerradas, tuvieron que regresar a sus hogares sin ser atendidos.

Trámites de credencial para votar podrían verse afectados

El paro tiene repercusiones directas para las personas que necesitan realizar gestiones relacionadas con su credencial para votar, ya que los Módulos de Atención Ciudadana son los espacios donde se llevan a cabo estos procedimientos.

Entre los servicios que podrían quedar suspendidos durante la protesta están:

Inscripción al padrón electoral y expedición de la primera credencial

Cambio de domicilio

Actualización de datos personales

Reposición por robo o extravío

Renovación de credenciales vencidas

Entrega de credenciales previamente tramitadas

Los trabajadores señalaron que, si se alcanza un acuerdo con las autoridades electorales y se reanudan las actividades, las personas que tenían una cita programada para este lunes podrán acudir el martes 10 de noviembre.

No obstante, esta posibilidad está condicionada a que se resuelva el conflicto y se normalice la atención en los módulos.

INE ofrece aumento salarial y mejoras laborales ante inconformidad

Un día antes del paro, el INE dio a conocer una serie de medidas para atender las necesidades del personal de los módulos, entre ellas un incremento salarial de 6% para trabajadores con nivel FA1, que entraría en vigor en enero de 2027.

El organismo también planteó reforzar el cumplimiento de las disposiciones sobre jornadas laborales, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos.

Respecto a las vacaciones, estableció un periodo fijo del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarían de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Otras medidas anunciadas contemplan acelerar la renovación de equipos tecnológicos, atender las necesidades de papelería, combustible, limpieza y vigilancia, así como dar seguimiento a los viáticos, peajes y gastos de campo pendientes de 2026.

Pese a estos ofrecimientos, los trabajadores mantuvieron su convocatoria al paro al considerar que las medidas no resuelven su principal demanda de nivelación salarial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.