Arquidiócesis de Puebla se disculpa tras polémica por desfile de moda “México monumental” en la Catedral

Explicó por qué permitió el evento en la Catedral. Foto: Cuartoscuro

La Arquidiócesis de Puebla ofreció disculpas luego de que la Catedral de dicho estado fuera escenario de una pasarela de moda como parte de un evento llamado “México Monumental 2026”, donde participó el diseñador Benito Santos el pasado jueves 5 de noviembre.

“La Arquidiócesis de Puebla lamenta y se disculpa con quienes se sintieron lastimados en su fe y por la confusión que se pudo haber generado, a raíz del evento con causa “México Monumental”, señaló.

A través de un comunicado, además de lamentar los hechos, la organización argumentó que el evento tuvo “momentos catequéticos”.

“Pues se realizó una muestra de vestiduras litúrgicas originales del acervo histórico y cultural de la Arquidiócesis de Puebla: capas pluviales, casullas y estolas; todas vestidas dignamente y con decoro”, se lee en el comunicado compartido durante la noche de este domingo.

Asimismo, mencionó una muerta de vestiduras litúrgicas confeccionadas por artesanos de San Andrés Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla, que los sacerdotes “revisten para los actos litúrgicos más importantes en nuestras comunidades indígenas.”

También destacó una muestra de vestimenta nupcial mexicana contemporánea, a la que calificó como “propia de la digna celebración del sacramento del matrimonio”.

“Entre cada muestra, los asistentes también tuvieron la oportunidad de escuchar el órgano monumental de la Catedral, a cargo del organista titular. También hubo presentación de sopranos y se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP”, resaltó la Arquidiócesis de Puebla.

Hubo catequesis para cada una de las muestras

La Arquidiócesis de Puebla explicó que para cada una de las muestras presentadas se llevó a cabo una catequesis en la que se explicó la importancia y sacralidad de las vestiduras de los ministros.

“De los sacerdotes como ministros de culto; y de los novios, que son los ministros del sacramento del santo matrimonio”, destacó.

De la misma manera, mencionó que se hizo énfasis en que el Catecismo de la Iglesia Católica (1145), enseña que la “celebración sacramental está tejida de signos y símbolos, que expresan las realidades espirituales”.

“No se trata de lujo, ostentación o vanidad, sino de reconocer que lo que celebramos merece lo mejor de nosotros y que es para Cristo Sacerdote”, explicó la organización.

Finalmente, la Iglesia Angelopolitana resaltó que continuará buscando la manera para “salvaguardar la sacralidad de sus espacios litúrgicos” y así, evitar confusiones, como sucedió en la pasarela de moda de “México Monumental 2026”.

COMUNICADO | Sobre el evento "México monumental" realizado en la Catedral de Puebla pic.twitter.com/AtVKEXB5cR — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) November 9, 2026

Organizadora del evento también se disculpa

Ana Montero, una de las organizadoras del evento realizado en la Catedral de Puebla, también se disculpó por lo sucedido a través de su cuenta de X.

Cabe mencionar que ha mencionado que no se trató de un desfile de moda, sino de un concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP.

“A nombre de todos los involucrados en el evento México Monumental, desarrollado por la plataforma Valora México, y el mío, ofrezco una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos u ofendidas por la realización de esta iniciativa”, expresó en su publicación.

Sin embargo, también mencionó que las personas que se molestaron pidieran respeto con vulgaridades e insultos en dicha red social.

También compartió algunas imágenes, así como el programa del evento, donde se lee que se trata de un concierto, “en el marco de la Muestra de vestimenta litúrgica antigua, y piezas artesanales poblanas, tradicionales y contemporáneas”. También agradeció a quienes apoyaron la iniciativa.

“Me voy a descansar con el corazón en paz y agradecida por poder reflexionar, ejercer la humildad, validando los sentimientos y creencias de quienes se pronunciaron, reconociendo que todos nos podemos equivocar, y eso no define quiénes somos”, resaltó Ana Montero.

A nombre de todos los involucrados en el evento México Monumental, desarrollado por la plataforma Valora México, y el mío, ofrezco una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos u ofendidas por la realización de esta iniciativa.



Me sorprende que las personas que se… pic.twitter.com/XDYTUD8PcM — Ana Montero (@AnaMonteroR) November 9, 2026

Polémica en redes sociales por evento en la Catedral de Puebla

Luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes de la gala, varios internautas criticaron el evento y resaltaron la importancia del inmueble.

“Totalmente reprobable e inaceptable que hayan convertido la catedral de Puebla en un congal para desfiles de moda. Una burla para los millones de católicos en México”, escribió Santiago Román Delgado, Licenciado en Derecho par la Ibero, en su cuenta de X.

Totalmente reprobable e inaceptable que hayan convertido la catedral de Puebla en un congal para desfiles de moda.



Una burla para los millones de católicos en México. pic.twitter.com/rz3adlwyge — Santiago Roman Delgado (@SantiagoRomanD7) November 8, 2026

“La Iglesia no fue fundada para llenar recintos a cualquier precio, sino para conducir las almas a la salvación”, mencionó Jean Carlo Portillo, también licenciado en Derecho y creador de contenido.

¡La Catedral de Puebla fue utilizada para llevar a cabo un desfile de modas!



La Iglesia no fue fundada para llenar recintos a cualquier precio, sino para conducir las almas a la salvación.



De nada sirve tener los templos abarrotados si, para conseguirlo, hemos tenido que… pic.twitter.com/OxLCXroP6Z — Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) November 8, 2026

Mónica Rodríguez Della Vecchia, exdiputada federal en el periodo 2015-2018 y exdiputada local 2018-2024 en Puebla, también expresó su descontento.

“Una cosa es abrir sus puertas a expresiones artísticas que invitan a la contemplación y otra banalizar su carácter sagrado. Es una profunda falta de respeto, más aún cuando quienes tienen la responsabilidad de preservar su sacralidad permiten que esto suceda”, escribió.

Como católica, me indigna que la Catedral de Puebla, recinto sagrado destinado al culto y al encuentro con Dios, se haya convertido en una pasarela de modas.



Una cosa es abrir sus puertas a expresiones artísticas que invitan a la contemplación y otra banalizar su carácter… pic.twitter.com/waCQiqyR4h — Mónica Rodríguez Della Vecchia (@monica_rdv) November 9, 2026

El diácono Nick Donnelly señaló que ningún católico utilizaría la Catedral como lo hicieron para el evento. “Solo obispos y sacerdotes que han apostatado convierten sus iglesias en lugares seculares para conciertos y exhibiciones”, destacó.

The new synodal churzh is not the Catholic Church



No Catholics would desecrate the House of God by turning a cathedral into a venue for a fashion parade



Only bishops and priests who have apostatised turn their churches into secular venues for concerts and displays https://t.co/qqiMveHSfT — Deacon Nick Donnelly (@ProtecttheFaith) November 8, 2026

El padre Juan Razo también expresó su desacuerdo en X con la realización del evento. “Se pueden hacer las dos cosas: reservar los lugares santos para el culto y hacer obras buenas para los hombres en otros espacios adecuados”, escribió.

Ya que estamos en una Iglesia sinodal donde todos podemos expresar nuestra opinión sin ser juzgados, expreso mi desacuerdo con este tipo de eventos en lugares consagrados para el culto a Dios. Papas de antaño hablaban de los derechos de Dios, es tiempo de volver a hacerlo. Se… https://t.co/BJ17QOSDgm — Padre Juan Razo (@PadreJRG) November 8, 2026

¿Qué se presentó durante México Monumental 2026?

El desfile formó parte de una gala cultural y benéfica organizada por la plataforma Valora México, que reunió propuestas de moda mexicana, artesanías tradicionales y vestimenta religiosa antigua.

Benito Santos presentó una colección de alta costura que incluyó vestidos de novia, mientras que también se exhibieron creaciones de la diseñadora poblana Denisse Kuri y textiles elaborados por artesanas de Hueyapan.

De acuerdo con los organizadores de México Monumental 2026, el objetivo del encuentro fue recaudar recursos para apoyar el equipamiento de la Casa de Maternidad del estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF.

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