Pensión Bienestar: ¿quién cobra este lunes 9 de noviembre y qué letras reciben pago mañana?

Pago de pensiones y programas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La dispersión de las pensiones y programas del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026 sigue este lunes 9 de noviembre. En esta ocasión, el depósito está programado para las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras D, E y F, conforme al calendario de la Secretaría de Bienestar.

Los pagos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron el pasado 3 de noviembre y concluirán el viernes 27 de este mes. El calendario contempla a beneficiarios de las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como de los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar hoy 9 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos dado a conocer por la Secretaría de Bienestar el pasado 26 de octubre, este lunes 9 de noviembre reciben sus recursos las personas cuyo primer apellido comienza con las siguientes letras:

D

E

F

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el martes 10 de noviembre?

Tal como establece el calendario, las siguientes personas en recibir los pagos de las pensiones y programas del Bienestar son aquellas cuyo primer apellido comienza con la letra G. Por lo tanto, quienes tengan un apellido que inicie con esta letra deberán estar pendientes de la dispersión de sus recursos el martes 10 de noviembre.

¿Quiénes cobran del 11 al 27 de noviembre?

Los pagos continuarán durante el resto de noviembre, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar. Las siguientes fechas y letras son:

Miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J y K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ y O

Viernes 20 de noviembre: P y Q

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U y V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y y Z

Por otra parte, las personas inscritas en Sembrando Vida deberán estar atentas al depósito de este mes, pues el miércoles 11 de noviembre recibirán un apoyo económico de 6 mil 450 pesos.

¿Cuánto depositan de las Pensiones Bienestar en noviembre de 2026?

Los montos de las Pensiones Bienestar y programas sociales varían según la población a la que están dirigidos y la periodicidad de cada apoyo. Para 2026, las cantidades correspondientes son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales

mil 650 pesos bimestrales Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

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