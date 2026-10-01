Detienen en EE. UU. a mexicano con historial de tres arrestos en California

Detienen a mexicano con historial de tres arrestos en EE. UU. Foto: Envato

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó sobre la detención de un ciudadano mexicano en situación migratoria irregular, quien había sido arrestado tres veces por autoridades locales de California durante los últimos dos años.

De acuerdo con la publicación del jefe de agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, el historial del detenido incluye un arresto relacionado con un delito sexual contra una menor y dos detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

REPEAT OFFENDER IN CUSTODY:



An illegal alien from Mexico, arrested 3x locally in 2 years (including for sex with a minor), was apprehended by Border Patrol. Due to CA laws restricting local cooperation, agents tracked him down post-release. Public safety remains our priority. pic.twitter.com/kcsJXRp6pA — Chief Patrol Agent – San Diego Sector (@USBPChiefSDC) October 1, 2026

¿Por qué detuvieron al mexicano en California?

Según la información difundida por la Patrulla Fronteriza, el ciudadano mexicano fue detenido por agentes federales después de haber sido liberado de la custodia de autoridades locales. La agencia señaló que, debido a las restricciones de California para la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria, los agentes locales no pudieron entregar al individuo a la Patrulla Fronteriza mientras permanecía bajo custodia.

Por ello, agentes federales realizaron labores para localizarlo después de su liberación y posteriormente llevaron a cabo su detención.

¿Cuántas veces había sido arrestado?

La Patrulla Fronteriza indicó que el hombre había sido arrestado tres veces durante los últimos dos años por autoridades locales.

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia:

En 2024 fue arrestado en dos ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, conocidos como DUI.

fue arrestado en dos ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, conocidos como DUI. En 2025 tuvo un arresto relacionado con un delito sexual contra una menor.

Patrulla Fronteriza señala restricciones de California

La agencia federal utilizó el caso para señalar las dificultades que, según su versión, generan las restricciones estatales a la colaboración de autoridades locales con las autoridades federales de inmigración.

La Patrulla Fronteriza sostuvo que sus agentes tuvieron que localizar al hombre después de que fuera puesto en libertad por las autoridades locales. La detención fue presentada por la agencia como parte de sus operaciones para localizar a personas con antecedentes de arrestos y situación migratoria irregular.

Patrulla Fronteriza afirma que la seguridad pública es prioridad

Tras informar sobre la detención, la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego señaló que la seguridad pública continúa siendo una de sus prioridades. La agencia difundió además imágenes del operativo, en las que se observa a agentes federales realizando la aprehensión y posteriormente trasladando al detenido a un vehículo oficial.

El caso fue difundido públicamente por la Patrulla Fronteriza el 1 de octubre de 2026. La publicación identifica al detenido como ciudadano mexicano en situación migratoria irregular y proporciona información sobre sus arrestos previos, pero no detalla en ese comunicado el resultado judicial de cada uno de esos casos.

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