Helinho marcó los dos goles de la victoria escarlata | Reuters

Los Diablos Rojos vivieron una noche emotiva en el Infierno, donde vencieron 2-0 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. La figura del encuentro fue el brasileño Helinho, luego de marcar los dos tantos del encuentro, que tuvo un momento emotivo tras la entrega de la afición a Antonio Mohamed, quien anunció su salida de la institución una vez que finalice el certamen y la Copa Intercontinental.

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