INE, ¿sin cabeza?: este es el procedimiento que sigue ante una posible salida de Guadalupe Taddei

Taddei se encuentra en el ojo del huracán. Foto: Cuartoscuro

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) está en el ojo del huracán por los videos y filtraciones de su relación personal con el contratista Alfredo Hernández Casillas.

La presión ha llegado al máximo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han abierto investigaciones al respecto, con avances importantes en un posible conflicto de interés.

El rumor de su renuncia cobra cada hora más fuerza.

La pregunta es: ¿qué sigue después si es que el INE se queda sin cabeza?

Ante la posible baja de Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General del INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Constitución establecen un procedimiento de dos fases: uno provisional y otro definitivo.

Provisional

Al formalizarse la ausencia, las y los consejeros electorales del Consejo General deben elegir a un presidente o presidenta provisional de ellos mismos.

Los 10 consejeros son:

Arturo Castillo Loza

Arturo Manuel Chávez López

Blanca Yasahara Cruz García

Frida Denisse Gómez Puga

Jorge Montaño Ventura

José Martín Fernando Faz Mora

Carla Astrid Humphrey Jordan

Norma Irene De La Cruz Magaña

Rita Bell López Vences

Uuc-kib Espadas Ancona

Quien sea electo deberá garantizar la continuidad operativa y administrativa del instituto mientras se lleva a cabo el proceso formal para nombrar a un sustituto definitivo.

Designación definitiva

El proceso de elección de una nueva presidencia corre a cargo de la Cámara de Diputados.

Se deberá integrar un comité encargado de todo el procedimiento para concluir con una propuesta de candidata o candidato.

Posteriormente se realizará una votación en el Pleno y se necesitará el voto de las dos terceras partes, es decir una mayoría calificada, para elegir al sucesor.

Quien ocupe este cargo concluiría el periodo restante de Guadalupe Taddei, que es hasta el año 2032; asumió el cargo el 3 de abril del 2023.

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