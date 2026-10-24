INE, ¿sin cabeza?: este es el procedimiento que sigue ante una posible salida de Guadalupe Taddei
El rumor se dio tras la filtración de videos de su relación personal con el contratista Alfredo Hernández Casillas
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) está en el ojo del huracán por los videos y filtraciones de su relación personal con el contratista Alfredo Hernández Casillas.
La presión ha llegado al máximo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han abierto investigaciones al respecto, con avances importantes en un posible conflicto de interés.
El rumor de su renuncia cobra cada hora más fuerza.
La pregunta es: ¿qué sigue después si es que el INE se queda sin cabeza?
Ante la posible baja de Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General del INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Constitución establecen un procedimiento de dos fases: uno provisional y otro definitivo.
- Provisional
Al formalizarse la ausencia, las y los consejeros electorales del Consejo General deben elegir a un presidente o presidenta provisional de ellos mismos.
Los 10 consejeros son:
- Arturo Castillo Loza
- Arturo Manuel Chávez López
- Blanca Yasahara Cruz García
- Frida Denisse Gómez Puga
- Jorge Montaño Ventura
- José Martín Fernando Faz Mora
- Carla Astrid Humphrey Jordan
- Norma Irene De La Cruz Magaña
- Rita Bell López Vences
- Uuc-kib Espadas Ancona
Quien sea electo deberá garantizar la continuidad operativa y administrativa del instituto mientras se lleva a cabo el proceso formal para nombrar a un sustituto definitivo.
- Designación definitiva
El proceso de elección de una nueva presidencia corre a cargo de la Cámara de Diputados.
Se deberá integrar un comité encargado de todo el procedimiento para concluir con una propuesta de candidata o candidato.
Posteriormente se realizará una votación en el Pleno y se necesitará el voto de las dos terceras partes, es decir una mayoría calificada, para elegir al sucesor.
Quien ocupe este cargo concluiría el periodo restante de Guadalupe Taddei, que es hasta el año 2032; asumió el cargo el 3 de abril del 2023.
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