Decomisan 8 mil 659 pastillas en el Aeropuerto de CDMX; estaban ocultas en frascos de suplementos

En el AICM se decomisaron pastillas. Foto: GabSeguridadMX

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se aseguró 8 mil 659 pastillas que contienen hidrocodona y acetaminofén durante una revisión de equipaje en la Terminal 1.

¿Qué se sabe del decomiso?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, las tabletas estaban ocultas en frascos de suplementos alimenticios dentro del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia.

“Durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1, personal de Aduanas, aseguró 8 mil 659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos alimenticios. Dichas sustancias están sujetas a controles sanitarios”.

Las autoridades señalaron que ambas sustancias están sujetas a controles sanitarios y que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas para reforzar la vigilancia aduanera, prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas y proteger la salud de la población.

Durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 8,659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos… pic.twitter.com/B4RYHZn34F — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2026

En la acción participaron personal de Aduanas, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Gabinete se Seguridad no precisó si hubo personas detenidas durante los hechos.

¿Para que se usan este tipo de sustancias?

La hidrocodona es un analgésico opioide utilizado para tratar el dolor moderado a intenso, pero puede provocar dependencia y depresión respiratoria.

El acetaminofén, también conocido como paracetamol, se emplea para aliviar el dolor y reducir la fiebre; en dosis excesivas puede causar daño hepático.

Decomisos en el AICM

El pasado 30 de septiembre se aseguraron 8.6 kilogramos de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía procedentes de Lima, Perú. El aseguramiento ocurrió la mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde las autoridades localizaron la sustancia dentro del equipaje documentado de un pasajero.

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