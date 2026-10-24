“Se debe ir”: Ugalde fija postura sobre videos que involucran a Guadalupe Taddei y a contratista del INE

Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE. Foto: Cuartoscuro.

Después de la difusión de videos sobre un viaje de lujo del hijo de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a París, Francia, junto con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, empresa investigada por contratos con el INE, Luis Carlos Ugalde, quien fuera consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), fijó su postura sobre la polémica y señaló que el material exhibe “una frivolidad sorprendente y una torpeza personal enorme” y que muestra a alguien que “no entiende la investidura de su cargo”.

✈️ “París a tus pies, chamaco”. Un video difundido por Carlos Loret muestra a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto a José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa proveedora Cajas Graf, en un hotel de lujo en… pic.twitter.com/IpX8qd0hJu — Entorno.Mexico (@EntornoMexico_) October 24, 2026

El exconsejero sostuvo que, después de que se pidiera una investigación para aclarar las acusaciones, incluso dentro del gobierno y Morena se considera que Taddei debe dejar el cargo.

1/7 Los videos difundidos anoche sobre las relaciones personales y familiares de Guadalupe Taddei con un contratista del INE, incluidos viajes a París, exhiben una frivolidad sorprendente y una torpeza personal enorme. De alguien que no entiende la investidura de su cargo.



Hilo — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) October 24, 2026

“Estamos ante un pleito interno” del INE: Ugalde

Ugalde cuestionó el origen de las filtraciones y señaló que los videos fueron grabados por personas cercanas a Taddei.

Preciso que algunos de los materiales fueron registrados por el propio José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado al INE por los contratos que ha celebrado con el organismo y por los que es investigado el organismo.

El exconsejero del IFE sostuvo que las grabaciones no provienen de grupos conservadores ni de partidos políticos a los que Taddei ha señalado de intentar desestabilizar al INE.

“Estamos -quizá- ante un pleito interno, una decepción entre personas cercanas o una operación desde grupos de Morena para provocar su salida”, escribió Ugalde.

En el mismo mensaje, señaló que existen señales de distanciamiento desde el gobierno federal y resaltó la investigación que anunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada, según afirmó, por alguien cercano a la presidenta.

Ugalde planteó que el origen de las filtraciones es un elemento que debe considerarse dentro de la situación que atraviesa la presidenta del INE.

¿Qué pasaría si Guadalupe Taddei renuncia?

Sobre un eventual escenario de renuncia de Guadalupe Taddei, Ugalde explicó que el Consejo General del INE tendría que nombrar una presidencia provisional entre las consejeras y los consejeros que actualmente forman parte del órgano electoral.

Posteriormente, de acuerdo con el exconsejero del IFE, la Cámara de Diputados tendría que elegir a la persona que ocuparía la vacante.

Ugalde señaló que, ante ese escenario, Morena podría buscar un nombramiento mediante consenso o utilizar su mayoría para imponerlo.

El exconsejero planteó también qué implicaría sustituir a Taddei por otra persona y cuestionó que el cambio tuviera utilidad si la nueva presidenta o presidente mantuviera una posición subordinada.

“¿De qué serviría sustituir a una presidenta cuestionada por otra persona igualmente subordinada, aunque menos torpe para evitar escándalos?”, escribió.

Ugalde: gobierno federal puede enmendar el daño que AMLO le hizo al INE

En su publicación, Ugalde afirmó que el gobierno federal tiene una oportunidad para modificar la situación que, desde su perspectiva, se originó con las decisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto al INE.

El exconsejero sostuvo que López Obrador optó por “capturarlo mediante el nombramiento de consejeros incondicionales -y algunos incompetentes- como Taddei”.

A partir de ese planteamiento, Ugalde señaló que el gobierno federal tiene la posibilidad de designar a una persona con “dignidad, experiencia y liderazgo”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.