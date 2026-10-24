¿Qué pasa en el INE? ASF investiga presuntas irregularidades y crecen los cuestionamientos a Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei, del INE. Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 23 de octubre de 2026 una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos y manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de cuestionamientos a la administración encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, quien ha rechazado las acusaciones de favoritismo hacia empresas proveedoras.

La #ASF informa:



Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. pic.twitter.com/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026

La revisión contempla posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, con la eventual participación de proveedores y servidores públicos relacionados con contrataciones electorales.

Hasta este sábado 24 de octubre, no se ha informado de una resolución oficial que acredite actos de corrupción, desvío de recursos o responsabilidades individuales derivadas de la investigación.

Foto: UnoTV.

¿Por qué la ASF investiga presuntas irregularidades en el INE?

La Auditoría Superior de la Federación anunció el viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades relacionadas con procedimientos de contratación y uso de recursos públicos del organismo electoral.

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran:

Posibles conflictos de interés entre funcionarios y proveedores

Presunta colusión en procedimientos de contratación

Eventuales mecanismos de triangulación de recursos públicos

Relaciones contractuales entre empresas y organismos electorales

Posible participación de servidores públicos en operaciones irregulares

La investigación también considera información relacionada con organismos electorales locales y compañías que han mantenido vínculos contractuales con instituciones electorales.

Sin embargo, la ASF no ha difundido una relación completa de los contratos investigados, los montos involucrados ni las empresas que formalmente forman parte de las indagatorias.

La apertura de la investigación no significa que las conductas señaladas hayan sido comprobadas.

¿Qué empresas aparecen en los señalamientos contra el INE?

Entre las compañías mencionadas en publicaciones periodísticas relacionadas con contrataciones del organismo electoral se encuentran Corporativo Zeg y Cajas Graf.

Los cuestionamientos se refieren a posibles preferencias hacia determinados proveedores en procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con actividades electorales.

También ha sido mencionado José Alfredo Hernández Casillas, relacionado en publicaciones periodísticas con empresas proveedoras de material electoral.

Una columna publicada por UnoTV el 22 de octubre señaló que Hernández Casillas fue proveedor durante la gestión de Guadalupe Taddei en el organismo electoral de Sonora, donde se mencionan contratos por 46 millones de pesos.

La misma publicación refiere otros montos relacionados con contrataciones electorales:

197 millones de pesos en adjudicaciones vinculadas con la elección judicial

Mil 173 millones de pesos en contrataciones relacionadas con la credencial para votar

Asimismo, la publicación menciona presuntas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2023 sobre siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

Estas referencias corresponden a señalamientos periodísticos y no constituyen determinaciones de responsabilidad. Tampoco existe una resolución de la ASF, dentro de la información disponible, que establezca que los montos mencionados representan recursos desviados.

¿Qué funcionarios han sido señalados por posibles irregularidades?

Otro de los nombres mencionados en los cuestionamientos es Jonathan Navarrete Torres, a quien publicaciones periodísticas han relacionado con empresas proveedoras del INE.

De acuerdo con información difundida por UnoTV el 21 de octubre, Navarrete aparecía registrado como chofer de la presidencia del organismo electoral, con una remuneración superior a 45 mil pesos mensuales.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei negó que Navarrete hubiera sido su conductor personal.

También señaló que las personas mencionadas en los reportes ya no laboran en el instituto y que existen expedientes administrativos relacionados con su incorporación laboral.

Hasta ahora, no se ha confirmado una determinación oficial que establezca responsabilidad administrativa o financiera de Navarrete por los hechos relacionados con la investigación de la ASF.

¿Qué ha dicho Guadalupe Taddei sobre las acusaciones?

El 21 de octubre, Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos de favoritismo hacia empresas proveedoras y sostuvo que las contrataciones del INE se realizan mediante procedimientos administrativos sujetos a revisión.

La presidenta del organismo anunció que solicitaría la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y señaló que los antecedentes de las acusaciones habían sido remitidos al Órgano Interno de Control (OIC).

Posteriormente, el 24 de octubre, la Presidencia del INE difundió un comunicado en el que respaldó la investigación anunciada por la ASF.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho.



Más información en el siguiente enlace. 👇



🔗 https://t.co/le7DJlWcEc pic.twitter.com/LzsMDccjgG — @INEMexico (@INEMexico) October 24, 2026

El organismo manifestó su disposición a entregar información y colaborar con las autoridades fiscalizadoras para esclarecer los señalamientos.

El instituto también reconoció que había realizado cambios en áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad, aunque no precisó cuáles estuvieron relacionados con los cuestionamientos sobre contrataciones.

Hasta el 24 de octubre, Guadalupe Taddei continúa como consejera presidenta del INE.

¿Por qué piden la renuncia de Guadalupe Taddei al INE?

Los cuestionamientos sobre la administración del organismo electoral también provocaron pronunciamientos de representantes partidistas y legisladores.

Durante una sesión del Consejo General del INE, celebrada el 22 de octubre, Marco Antonio Baños, representante de Somos, solicitó que Guadalupe Taddei se separara temporalmente de sus funciones mientras se desarrollaban las investigaciones.

🟡El partido SOMOS, a través de su representante ante el INE, Marco Antonio Baños, exigió la separación temporal de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo electoral, mientras se investigan las presuntas irregularidades señaladas.



Argumentó que la medida busca… pic.twitter.com/gU7UWZCVXp — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2026

Por su parte, Carlos Mancilla, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió que la consejera presidenta acreditara mediante documentos la legalidad de las contrataciones cuestionadas y la inexistencia de conflictos de interés.

El representante priista planteó que, si no lograba aclarar los señalamientos, Taddei debería renunciar.

🔴El priista Carlos Gutiérrez Mancilla cuestionó las explicaciones de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, sobre el video en el que aparece celebrando con un contratista del organismo.



Consideró insuficiente su mensaje y pidió que aclare el vínculo que mantiene con ese… — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2026

En contraste, el consejero electoral Uuc-kib Espadas consideró desproporcionadas las solicitudes de renuncia y sostuvo que una separación del cargo no debía basarse únicamente en acusaciones difundidas en medios de comunicación.

En el Senado también hubo reacciones de legisladores de Morena y del PRI.

Entre ellos, Higinio Martínez Miranda pidió investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de acreditarse irregularidades.

🚨 “No puede ser que hoy se investigue al INE”: Higinio Martínez exige aclarar el caso



El senador de Morena, Higinio Martínez, calificó de delicadas las investigaciones contra el @INEMexico y advirtió que el organismo no puede llegar con esa imagen a las próximas elecciones.… pic.twitter.com/c10UF7TP8e — Político MX (@politicomx) October 21, 2026

Hasta el momento, las solicitudes de separación o renuncia no se han traducido en una decisión institucional para remover a Guadalupe Taddei.

¿La ASF había detectado irregularidades en contratos del INE?

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado revisiones anteriores a procedimientos administrativos y al ejercicio de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral.

En una auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2023, el organismo fiscalizador documentó observaciones relacionadas con la entrega y comprobación de bienes contratados por el INE.

Entre los hallazgos se identificaron problemas de documentación, ausencia de evidencia sobre determinados requerimientos y entregas realizadas fuera de los plazos establecidos.

En algunos casos se reportaron retrasos de entre 2 y 23 días hábiles.

Entre los contratos identificados en esa revisión se encuentran el INE/024/2023 y el INE/026/2023.

También existen referencias a observaciones de la Cuenta Pública 2024 relacionadas con investigaciones de mercado y procedimientos de contratación.

Sin embargo, estos antecedentes de fiscalización no demuestran que exista una relación con los posibles conflictos de interés, colusión o triangulación de recursos señalados en octubre de 2026.

INE anuncia plataforma de transparencia para consultar contratos y proveedores

En medio de los cuestionamientos, el Instituto Nacional Electoral presentó el 21 de octubre una propuesta de plataforma de transparencia denominada “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”.

La herramienta busca permitir la consulta pública de información relacionada con adquisiciones, contrataciones, proveedores, procedimientos administrativos y pagos.

Entre sus funciones previstas se encuentra distinguir entre los montos contratados y los recursos efectivamente pagados.

También contempla mostrar los procedimientos de adquisición en curso, las necesidades de contratación del instituto y los resultados de los procesos concluidos.

Al 24 de octubre, el INE describía la plataforma como una herramienta próxima a estar disponible, sin que se hubiera confirmado su funcionamiento completo.

¿Qué sigue en la investigación de la ASF contra el INE?

La investigación anunciada por la ASF se encuentra en una etapa inicial y todavía existen aspectos pendientes por esclarecer.

Entre ellos se encuentran la identificación de los contratos sujetos a revisión, los montos involucrados, las empresas que forman parte de las indagatorias y la posible participación de personas servidoras públicas.

También deberá determinarse si existen elementos para acreditar conflictos de interés, colusión entre proveedores o triangulación de recursos públicos.

Otro punto pendiente es establecer si los cambios administrativos reconocidos por el INE tienen alguna relación con los señalamientos.

En el caso de Guadalupe Taddei, no se ha informado de una determinación oficial que establezca responsabilidad administrativa o penal por los hechos investigados.

La ASF deberá desarrollar sus procedimientos de fiscalización y, si encuentra elementos que lo ameriten, promover las acciones correspondientes conforme a sus atribuciones.

Cronología: ¿cómo comenzó la investigación por irregularidades en el INE?

21 de octubre de 2026: Guadalupe Taddei rechaza señalamientos de favoritismo hacia proveedores y anuncia que solicitará la intervención de la ASF. El INE presenta una propuesta de plataforma de transparencia.

Guadalupe Taddei rechaza señalamientos de favoritismo hacia proveedores y anuncia que solicitará la intervención de la ASF. El INE presenta una propuesta de plataforma de transparencia. 21 de octubre de 2026: Legisladores de Morena y del PRI solicitan aclaraciones sobre las acusaciones relacionadas con la administración del organismo electoral.

Legisladores de Morena y del solicitan aclaraciones sobre las acusaciones relacionadas con la administración del organismo electoral. 22 de octubre de 2026: Representantes de Somos y del PRI piden la separación temporal o renuncia de Guadalupe Taddei, mientras integrantes del Consejo General plantean que los señalamientos deben esclarecerse mediante procedimientos institucionales.

Representantes de Somos y del PRI piden la separación temporal o renuncia de Guadalupe Taddei, mientras integrantes del Consejo General plantean que los señalamientos deben esclarecerse mediante procedimientos institucionales. 23 de octubre de 2026: La Auditoría Superior de la Federación anuncia una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos públicos relacionados con el INE.

La Auditoría Superior de la Federación anuncia una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos públicos relacionados con el INE. 24 de octubre de 2026: La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y ofrece colaborar con las autoridades fiscalizadoras mediante la entrega de información.

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