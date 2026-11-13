El cielo de León se llena de color y música con el Festival Internacional del Globo 2026 

El Festival Internacional del Globo llega al Parque Metropolitano de León, Guanajuato, del 13 al 16 de noviembre, donde participarán 200 globos aerostáticos, 30 de ellos con figuras especiales.

Este evento se realiza en el marco de los 450 años de la fundación de León e incluso cuenta con la participación de pilotos de 25 países, así como artistas de talla internacional como Calvin Harris.

¿A qué hora comienzan los vuelos de globos aerostáticos?

En Unotv.com asistimos a las actividades de inauguración, que dieron inicio alrededor de las 06:30 horas de la mañana de este viernes 13 de noviembre, con la presencia de la gobernadora Libia Denisse García y la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez.

Festival Internacional del Globo 2026 Foto: Uno TV

Las mandatarias, acompañadas de representantes de los tres órdenes de gobierno, atletas deportivos y embajadores turísticos, hicieron más emotivo el momento al cumplir el sueño de Giovanny, un niño que superó el cáncer y cuyo sueño era poder subir a un globo aerostático.

Algo importante que hay que destacar es que los vuelos también dependen de las condiciones climáticas, pues si no son favorables, pueden existir retrasos.

¿Qué conciertos habrá en el Festival del Globo 2026?

Durante el festival se realizan las llamadas Noches Mágicas, un show musical en el que los globos aerostáticos se iluminan y acompañan la música en vivo.

En esta ocasión, el cartel está compuesto por:

Viernes 13: Los Ángeles Azules.

Sábado 14: Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien.

Domingo 15: Los Santos Bravos, a las 8:00 horas; Christian Nodal y Xavi por la noche.

Lunes 16: Los Trovadorez, Luja y Zvezda.

Los shows inician aproximadamente a las 19:00 horas, excepto el de Los Santos Bravos, que por primera ocasión será en la mañana.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Globo 2026?

Para acudir a este festival debes adquirir tu entrada, cuyos precios comienzan desde los 335 pesos, aunque varían dependiendo del día, la hora de ingreso y el paquete adquirido.

Cabe destacar que este viernes 13 de noviembre, con motivo de la inauguración, el acceso fue gratuito, incluido el espectáculo nocturno de la Noche Mágica.

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