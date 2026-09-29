Ingreso Ciudadano Universal CDMX: requisitos y cómo inscribirse al apoyo de 2 mil pesos

Personas de 57 a 59 años pueden recibir apoyo de 2 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Ingreso Ciudadano Universal es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dirigido a personas de entre 57 y 59 años, quienes pueden recibir un apoyo económico de 2 mil pesos cada dos meses como respaldo previo al acceso a la pensión destinada a personas adultas mayores.

El programa busca atender a habitantes de la capital que se encuentran en ese rango de edad y que cumplen con los criterios establecidos para incorporarse al padrón de beneficiarios.

Una de las particularidades del trámite es que la incorporación se realiza de manera presencial mediante visitas domiciliarias del personal de Participación Ciudadana, por lo que las personas interesadas deben contar con la documentación requerida cuando los servidores públicos acudan a su domicilio.

¿Quiénes pueden recibir los 2 mil pesos del Ingreso Ciudadano Universal?

El apoyo está dirigido a personas que cumplan con los siguientes criterios:

Tener 57, 58 o 59 años de edad cumplidos

Ser residente permanente de la CDMX

No recibir de manera simultánea otro apoyo económico gubernamental similar

El programa funciona como un respaldo económico para este grupo de población durante el periodo previo a la edad en la que pueden acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Por ello, uno de los principales puntos que deben verificar los interesados es que su edad se encuentre dentro del rango establecido y que su residencia corresponda a alguna de las 16 alcaldías de la capital.

¿Cuánto dinero entrega el Ingreso Ciudadano Universal?

Las personas incorporadas al programa reciben 2 mil pesos bimestrales.

El apoyo se entrega mediante una tarjeta electrónica oficial, asociada a los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) o a través del Banco del Bienestar, de acuerdo con la modalidad correspondiente.

Al tratarse de una entrega bimestral, el beneficiario recibe el recurso cada dos meses una vez que ha sido incorporado al programa y cumple con las condiciones de permanencia.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Para realizar la incorporación al Ingreso Ciudadano Universal, las personas deben presentar documentación que permita comprobar tanto su identidad como su edad y domicilio.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Es recomendable que los documentos se encuentren actualizados y que los datos coincidan entre sí, particularmente el nombre y la CURP, para facilitar el proceso de incorporación.

El comprobante de domicilio sirve para acreditar que la persona reside en la CDMX, uno de los criterios para acceder al apoyo.

¿Cómo inscribirse al Ingreso Ciudadano Universal?

La incorporación al programa tiene una característica importante: no se realiza mediante un registro abierto en internet.

El proceso se lleva a cabo de manera presencial a través de visitas domiciliarias realizadas por personal de Participación Ciudadana.

Durante estas visitas, los servidores públicos realizan las acciones correspondientes para identificar a las personas que cumplen con el perfil del programa y solicitar la documentación necesaria para integrar su expediente.

Por ello, las personas de 57 a 59 años que consideren que cumplen con los requisitos deben tener disponibles su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente cuando se realice la visita.

Una vez efectuado el proceso de incorporación y verificado el cumplimiento de los requisitos, el beneficiario podrá recibir el apoyo económico conforme al esquema establecido por el programa.

¿Qué reciben los beneficiarios del programa?

El principal beneficio es un apoyo económico de 2 mil pesos cada dos meses, entregado mediante una tarjeta electrónica oficial.

El Ingreso Ciudadano Universal está diseñado para atender a personas que todavía no alcanzan la edad requerida para la pensión federal de adultos mayores, por lo que representa un apoyo durante esa etapa de transición.

Cabe recordar que cumplir con la edad no significa por sí solo que una persona reciba automáticamente el recurso: también debe acreditar su residencia en la CDMX, cumplir con los demás criterios establecidos y completar el proceso de incorporación correspondiente.

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