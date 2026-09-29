UIF bloquea a 21 personas sancionadas por EU; aparecen exesposo de gobernadora de BC y “Mayito Flaco”

UIF bloquea a 21 sancionados por EU. Foto: Departamento del Tesoro

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las señaladas en una nueva acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluye a 21 personas físicas y 25 empresas.

Entre los nombres aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El gobierno estadounidense los incluyó en una acción contra una red que vincula con el Cártel de Sinaloa.

UIF bloquea a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro

La medida en México se tomó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra 21 personas y 25 entidades.

La UIF explicó que realizó un análisis de la información financiera disponible y detectó, entre algunos de los involucrados, operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Por ello, determinó incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas como una medida preventiva para proteger al sistema financiero mexicano.

Hacienda precisó que esta acción administrativa no representa una determinación de responsabilidad penal y que las personas incluidas pueden ejercer sus derechos de audiencia y recurrir a los medios legales correspondientes.

“Mayito Flaco” aparece entre las 21 personas sancionadas

Entre los sancionados está Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. El Departamento del Tesoro lo identifica como dirigente de la facción conocida como Los Mayos, dentro del Cártel de Sinaloa.

Zambada Sicairos también aparece como fugitivo en registros de autoridades estadounidenses por una acusación relacionada con conspiración para distribuir drogas.

Tesoro señala a Carlos Torres, exesposo de gobernadora de BC

La lista incluye además a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres es señalado como un operador político vinculado con el Cártel de Sinaloa y aliado de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. La dependencia estadounidense sostiene que habría utilizado su influencia política para facilitar actividades de esa organización y protegerla de acciones de autoridades en Baja California.

El Tesoro también indicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, debido a los vínculos con el cártel que le atribuyen las autoridades estadounidenses.