Supermercados, Oxxo y bancos: más de 5 lugares donde se puede pagar el crédito Infonavit

Hay varios establecimientos para pagar créditos Infonavit. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite pagar los créditos de vivienda en tiendas OXXO, supermercados, farmacias y otros establecimientos, además de bancos y plataformas digitales. El monto mínimo para efectuar un pago es de 50 pesos y no se cobra comisión, de acuerdo con el instituto.

¿Dónde se puede pagar el crédito Infonavit?

Los trabajadores que tienen un financiamiento con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuentan con distintas opciones para cubrir sus mensualidades.

Entre los establecimientos donde se puede realizar el pago se encuentran:

OXXO

Bodega Aurrera

Mega Soriana

Go Mart

La Comer

Tiendas 3B

Selecto Chedraui

La lista también incluye farmacias, tiendas departamentales y otros comercios autorizados.

Además de acudir a una tienda o sucursal bancaria, el Infonavit ofrece otras alternativas para hacer los pagos:

En línea: mediante las opciones digitales habilitadas por el instituto.

Transferencia interbancaria: para cubrir el financiamiento desde una cuenta bancaria.

Desde Estados Unidos: los trabajadores también pueden realizar pagos desde ese país.

Antes de hacer una operación, es importante consultar los medios y las instrucciones vigentes en el portal oficial para identificar los datos necesarios para el pago.

¿Qué incluye la mensualidad de un crédito Infonavit?

El pago mensual de un crédito Infonavit se compone de tres conceptos principales:

Capital: es el monto original del préstamo. Una parte de cada mensualidad se destina a reducir la deuda.

es el monto original del préstamo. Una parte de cada mensualidad se destina a reducir la deuda. Intereses: se calculan con base en el saldo del crédito y la tasa establecida en el contrato.

se calculan con base en el saldo del crédito y la tasa establecida en el contrato. Seguros y cuotas: corresponden a los conceptos asociados al financiamiento, incluidos los seguros aplicables.

Los acreditados pueden consultar el desglose de sus pagos en el Estado de Cuenta, disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Para revisarlo, deben ingresar al apartado “Tengo un crédito” y seleccionar “Saldos y movimientos”.

Así pueden verificar cómo se distribuyen sus mensualidades y consultar los movimientos de su financiamiento.

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