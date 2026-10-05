¡Cuidado! Cofepris alerta por Aderogyl adulterado y medicinas falsas contra el cáncer

Cofepris compartió detalles de las dos alertas sanitarias. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la adulteración de Aderogyl y la falsificación de los productos Darzalex y Simponi.

En un comunicado publicado este lunes 5 de octubre, la dependencia dio a conocer detalles de los productos señalados, así como recomendaciones para la población en general, farmacias y distribuidores.

¿Qué se sabe de la alerta sanitaria por la adulteración de Aderogyl?

La Cofepris detalló que la alerta por la adulteración de ADerogyl (retinol, ácido ascórbico, ergocalciferol) 2000 UI/163.697 mg/400 UI, solución oral, se emitió tras el análisis de la información proporcionada por SANOFI AVENTIS DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Conforme a la información del titular sanitario, la dependencia indicó que los siguientes números de lote presentan diversas anomalías:

Lote CMXA036 : presentación en caja con 5 ampolletas y fecha de caducidad para junio de 2028.

: presentación en caja con 5 ampolletas y fecha de caducidad para junio de 2028. Lote CMXA037: presentación en caja con 5 ampolletas y fecha de caducidad para junio de 2028.

Las ampolletas no contienen fecha de caducidad. Además, la fecha de caducidad original correspondía a junio de 2024.

Cabe recordar que este complejo multivitamínico se utiliza para prevenir y tratar deficiencias de vitaminas A, C y D, así como para fortalecer el sistema inmune y auxiliar en la prevención o tratamiento de la gripe y el resfriado común.

Alerta por la falsificación de Darzalex y Simponi

Por otro lado, con información proporcionada por Janssen-Cilag, S.A. de C.V., importador y distribuidor, Cofepris emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Darzalex y Simponi, cuyos lotes identificados no existen.

En el caso de Darzalex (daratumumab) 400 mg/20 mL, medicamento utilizado para tratar el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea en adultos, se trata del lote GGH2227, con fecha de caducidad de junio de 2028.

Mientras que de Simponi (golimumab) 50 mg/0.5 mL, en solución inyectable, que sirve para disminuir la inflamación y el dolor en enfermedades autoinmunes, el producto identificado presenta el lote 01H201KE, con fecha de caducidad de mayo de 2028.

“Janssen-Cilag, S.A. de C.V., identificó que no cuenta con registro de fabricación, acondicionamiento o liberación de los números de lote señalados, por lo que se determinó que se trata de productos falsificados”, destacó el comunicado.

Debido a que el uso de estos artículos representa un riesgo a la salud de la población, Cofepris emitió una serie de recomendaciones para la población en general, así como para distribuidores y farmacias.

Recomendaciones para la población en general

En caso de contar con información sobre la posible comercialización de estos productos, la dependencia pide presentar la denuncia sanitaria correspondiente.

También recomendó verificar que el empaque de los medicamentos no presente indicios de manipulación y que tanto el número de lote como la fecha de caducidad sean visibles, vigentes y no presenten alteraciones.

Ante cualquier reacción adversa, Cofepris pide realizar el reporte correspondiente a través de VigiRam o mediante el correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Recomendaciones para distribuidores y farmacias

Los medicamentos deben adquirirse únicamente a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios correspondientes. Estos deberán contar con la documentación que acredite la adquisición legal de los productos, incluidas las facturas correspondientes.

En caso de identificar en almacén alguno de los productos señalados en la alerta, la recomendación es proceder a su inmovilización y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Si existen dudas sobre la originalidad de la documentación o de alguno de los productos mencionados, los distribuidores y farmacias deberán contactar al titular del registro sanitario para confirmar su autenticidad.

Finalmente, Cofepris señaló que mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población si identifica nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos a la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.

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