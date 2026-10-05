Paolita Suárez acusa fraude en La Casa de los Famosos México 2026 por triunfo de Mariana Ochoa

Paolita Suárez molesta por resultados en La Casa de los Famosos Foto: Cuartoscuro

Paola Suárez acusó de un supuesto fraude la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026, luego de asegurar que habría firmado un contrato para llegar a la final y ganar el reality.

La integrante de Las Perdidas mostró su molestia después de que Karina Torres, influencer y amiga de Paola, terminara en tercer lugar, mientras que Memo Schutz consiguió la segunda posición.

Esto desencadenó un gran número de críticas por parte de los seguidores de la creadora de contenido, mientras que Paola Suárez se hizo viral en redes por sus comentarios sobre el supuesto triunfo pactado de Mariana.

“A Mariana le quieren levantar el evento, como su carrera ya terminó le quieren levantar el evento, firmó un contrato de que llegaba a la final y la hacían ganadora”, mencionó la creadora de contenido.

Paola Suárez está desmeritando el triunfo de Mariana, al mismo tiempo que da información acerca de un fraude hacia Karina, sobre darle el segundo lugar.

Lo cual por ende desmerita el triunfo de su amiga Wendy del mismo reality

Ya cállenla#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/wlfst80hBW — Jerry Navarro 🇲🇽 (@Jerry_nvo) October 5, 2026

Cabe señalar que ‘Paolita’ también amenazó con ya no formar parte del show de televisión tras darle la tercera posición a Karina.

“¿Cómo que Karina quedó en tercer lugar? No lo puedo creer, no quiero decir malas palabras pero hermanas, no puedo decir muchas cosas ahorita no quiero que se me salga una mala palabra, créanme que me vuelven a hablar para la casa no voy a ir”, puntualizó.

Asimismo, en otro video que circula en redes como TikTok, la miembro de Las Perdidas menciona que ella ya sabía que Karina no ganaría, pero su molestia está en que le dieron el tercer lugar y no el segundo como lo habían prometido.

“Yo ya sabía pero Karina me había dicho que le darían el segundo lugar y va a ganar según Mariana porque firmó contrato, le quieren levantar el rating a una persona que ya murió, murió en su carrera y la volvieron a levantar”. aseguró la influencer.

Cabe señalar que fue Memo Schutz la persona que terminó con el segundo lugar del reality. Mientras que algunos celebran esto, otros mencionan que sí hubo fraude y Karina debió ganar, mientras que diversos usuarios puntualizan que no supo jugar.

De momento, la producción del reality no ha mencionado nada sobre las acusaciones por parte de Paola Suárez. Asimismo, la propia Karina y Mariana han mantenido el silencio ante esta situación.

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