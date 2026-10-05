Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger 

Majo Aguilar canta corrido a Tom Cruise Foto: Cuartoscuro

Majo Aguilar sorprendió a Tom Cruise y al director mexicano Alejandro González Iñárritu al cantarles un corrido inspirado en “Digger”, la nueva película protagonizada por el actor de Hollywood.

La mexicana, integrante de la dinastía Aguilar, compuso el tema especialmente para Digger Rockwell, personaje interpretado por Cruise en la nueva cinta de Iñárritu.

En el video publicado en sus redes comienza a cantar frente a ambos, quienes la escuchan sorprendidos y alegres: “Le escribí un corrido muy particular a Digger y se los canté a Tom y Alejandro, qué risas, ¡y qué especial compartir nuestra música! Digger ya está en cines, tienen que verla (y cuando lo hagan me avisan qué piensan de esta canción)”.

Días antes, la artista presumió el encuentro con ambos íconos del cine con motivo del estreno de la película, que ahora ya está disponible en las salas de cine.

“Platicar con Tom y Alejandro que, son dos gigantes del cine, fue una experiencia muy enriquecedora. ¿El motivo? Que ya casi se estrena Digger, una película que no se pueden perder por nada del mundo. Se estrena este 1 de octubre en cines”, mencionó en su publicación.

Sobre Digger

“Digger” es una película que resulta mejor descubrir sin conocer demasiados detalles. Lo que en un principio se presenta como una comedia negra sobre el poder, el ego y los excesos de los millonarios termina por tomar un rumbo diferente al mostrado en sus avances, convirtiéndose en uno de sus principales aciertos.

Dirigida por Alejandro González Iñárritu, la cinta es protagonizada por Tom Cruise, quien da vida a Digger Rockwell, un poderoso empresario que intenta demostrar que es capaz de salvar a la humanidad después de provocar una catástrofe.

¿Quién es Majo Aguilar?

Majo Aguilar es una cantante de regional mexicano que ha desarrollado una propuesta ligada al mariachi y a la música tradicional mexicana.

Entre sus producciones se encuentran Mi Herencia, Mi Sangre (2021), Se Canta Con El Corazón (2022), México Mi Amor (2023) y Mariachi Mío (2025).

También ha colaborado con artistas como Alex Fernández, Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y El Bebeto.

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