Alejandra Guzmán se encuentra estable tras accidente en Veracruz y anuncia demanda

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán tras accidente en Veracruz? | Foto: Cuartoscuro

La cantante Alejandra Guzmán informó este lunes que se encuentra bien tras sufrir un accidente el pasado sábado durante un concierto en Veracruz. A través de un video, aseguró que está en condiciones de caminar, por lo que retomará sus conciertos en medida de lo posible, aunque con limitaciones para bailar.

“La Guzmán” también anunció que interpondrá una demanda contra un hombre que habría intentado moverla sin consentimiento de los médicos que la trataron.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán?

La cantante de “Hacer el amor con otro” ya se encuentra descansando en su domicilio tras salir del hospital, según dio a conocer este lunes a través de un video.

“Ya fui al doctor, ya descansé. Ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, no sé si la alcancen a ver ahí”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán demanda a supuesto doctor que intentó moverle la cadera sin checar sus placas en un hospital de Veracruzhttps://t.co/HJys5KOFXb pic.twitter.com/Z2C5E10EIg — Imagen de Veracruz (@ImagendeVer) September 21, 2026

Guzmán también celebró: “Gracias a Dios porque estoy bien. Estoy completa y caminando“.

Y aseguró que pronto volverá a Veracruz para cantar, aunque aseguró que “la bailada la voy a tener que dejar más tranquila“, para evitar nuevas lesiones.

La oficina de Alejandra Guzmán confirmó que la artista podrá continuar con su “Los que nos quedamos Tour“, que tiene fechas contempladas en:

9 de octubre | Mérida, Yucatán

30 de octubre | Guadalajara, Jalisco (Arena Guadalajara)

14 de noviembre | Acapulco, Guerrero

27 de noviembre | Ciudad de México (Arena CDMX)

5 de diciembre | Villahermosa, Tabasco

12 de diciembre | Monterrey, Nuevo León (Arena Monterrey)

Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo se retomará la presentación en Veracruz, la cual debió suspenderse por la lesión de la cantante.

“La Guzmán” interpondrá una demanda: ¿por qué?

Alejandra Guzmán denunció que un hombre trató de mover su pierna sin consentimiento de la cantante ni de los doctores que la estaban atendiendo, por lo que interpuso una demanda en su contra.

“Hay un tipo que llegó al hospital a querer mover mi pierna sin permiso de nadie, sin las placas. Ya después llegó un doctor, que fue quien me atendió y estaba, gracias a Dios, en el concierto. No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y lastimándome“, dijo.

La hija de Silvia Pinal también lanzó: “De que hay Alejandra, hay Alejandra, y para mucho tiempo. Que viva el rock“.

Además, “La Guzmán” agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió tras lo sucedido el pasado sábado en Veracruz.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera durante su concierto en el World Trade Center Veracruz, en Boca del Río. La cantante detuvo el espectáculo poco después de comenzar y pidió ayuda médica al no poder mantenerse de pie.

El incidente ocurrió tras interpretar “Míralo” y cuando comenzaba la canción “Mala”. Dos bailarines auxiliaron a la cantante, quien explicó ante el público que se le había “salido la cadera” y pidió una ambulancia.

El personal paramédico retiró a Alejandra Guzmán del escenario en camilla y la trasladó a un hospital privado para recibir atención médica.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la cantante fue atendida en el Hospital Español de Veracruz, donde recibió el procedimiento médico correspondiente.

Los organizadores suspendieron el concierto y el equipo de la artista informó que posteriormente comunicaría los detalles sobre una posible reprogramación.

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