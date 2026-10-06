El Bogueto abandona concierto tras intercambio de agua con asistentes; ¿qué pasó?

La acción dividió a los fans. Foto: Cuartoscuro

El Bogueto terminó abandonando el escenario de un concierto en Coscomatepec, Veracruz el fin de semana, luego de que el cantante les aventara agua desde el escenario y fans respondieran mojándolo de la misma manera.

Aunque el intérprete de “Todas mienten” buscaba crean un momento con sus seguidores, terminó causando controversia entre quienes apoyaron su decisión de retirarse y quienes lo criticaron por dejar el escenario.

¿Por qué El Bogueto terminó abandonando el escenario de un concierto?

@gimom EL BOGUETO CANCELA SU PRESENTACIÓN EN COSCOMATEPEC TRAS INCIDENTE CON UN FAN La noche del viernes 2 de octubre, el cantante conocido como El Bogueto se presentó en Coscomatepec como parte de la fiesta cívica 2026; sin embargo, el concierto habría sido cancelado luego de un incidente ocurrido durante su presentación. A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al artista arrojar agua de una botella hacia un fan, quien posteriormente se la devuelve. Después de este momento, el cantante habría decidido retirarse del escenario y dar por terminada su presentación. Posteriormente, de acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, El Bogueto se habría trasladado a un antro de Orizaba para continuar la noche. Mientras tanto, quienes acudieron al evento señalan haber pagado alrededor de 300 pesos por su boleto, además de quienes adquirieron acceso VIP para presenciar el espectáculo. Hasta el momento no se ha dado a conocer una declaración oficial del artista sobre lo ocurrido ni se ha informado si habrá algún tipo de reembolso o compensación para los asistentes. Los videos y versiones difundidas en redes sociales forman parte de los elementos que circulan sobre el incidente. ♬ sonido original – GIMM OM

De acuerdo con los usuarios, el pasado viernes 2 de octubre, el “Boo” presentó un show en en Coscomatepec, Veracruz, justo al finalizar la presentación, el cantante decidió aventarles agua a sus fans a modo (según internautas) de crear un momento con sus seguidores; sin embargo, estos decidieron responderle de la misma forma y aventarle un líquido el cual terminó mojandolo y causando que se bajara del escenario y dar por terminada la presentación.

En videos compartidos en redes sociales se observa como los asistentes comenzaron abuchearlo y reclamarle la decisión.

Después de las críticas que recibió, el Bogueto comentó en sus historias de Instagram que su presentación ya había terminado y que él mismo había comenzado el juego al aventarles agua a los asistentes. Sin embargo, explicó que la situación cambió cuando algunas personas comenzaron a lanzarle cerveza.

“Traen una habladera de pura mierda y gente que ni me sigue, gente que ni apoya, gente que ni son fans. Están diciendo que me bajé de show de Veracruz, que yo no di el show. Yo di el show completo, completo, completo. Sí me bajé, ya fue al final, porque no es lo mismo aventar agua a que te estén aventando una cerveza y un pinche chamaco faltoso irrespetuoso. ¿Qué querían? ¿Que me bajara a darle en su madre? Para que estuvieran diciendo ya le pegó. Entonces no estén hablando de maciza, yo di mi show completo”. El Bogueto, cantante

El Bogueto aseguró que ese fue el motivo por el que decidió retirarse, pues mientras el intercambio de agua formaba parte de la dinámica que él había iniciado, recibir cerveza hizo que dejara de considerarlo parte del juego.

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