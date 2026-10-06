Premios Emmy dejan la televisión y se mudan a Amazon Prime Video: ¿a partir de cuándo y a qué costo?

¿Los Emmy se van a Amazon Prime Video? Esto sabemos | Fotos: AFP – IA

La Television Academy de Estados Unidos (EE.UU.) anunció oficialmente este martes que los Premios Emmy, que reconocen a lo mejor de las series, serán transmitidas de manera gratuita a través de Amazon Prime Video a partir de 2027.

El acuerdo entre la Academia y la plataforma de streaming contempla una alianza por seis años para transmitir la ceremonia anual de forma gratuita para el público en más de 240 países y territorios.

Los Premios Emmy se mudan a Amazon Prime Video

En un hecho sin precedentes, la Television Academy y Prime Video anunciaron este 6 de octubre un acuerdo histórico de seis años que establece la plataforma como la sede exclusiva a nivel mundial de los premios Emmy,

“El máximo galardón de la televisión se traslada a Prime Video, aportando una visión audaz y renovada para celebrar el arte, las historias y el talento que definen lo mejor de la televisión”. Television Academy

Television's biggest night has a new home.



The Television Academy and @PrimeVideo announce a six-year deal establishing Prime Video as the exclusive global home of the Emmy Awards.



Read more: https://t.co/9JZmobiKPf pic.twitter.com/UsX2ipYZzx — Television Academy (@TelevisionAcad) October 6, 2026

El pacto sucede al tradicional sistema de rotación de la Academia de Televisión, conocido como “Wheel Deal”, entre las cadenas estadounidenses de ABC, CBS, FOX y NBC, el cual concluyó con la edición de 2026.

La intención es pasar de un modelo rotativo a un acuerdo exclusivo a largo plazo, asegurando una sede permanente que acerque el evento a audiencias de todo el mundo, según se lee en el comunicado de la Academia.

Esta será la primera vez, desde la creación de los Premios Emmy en 1949, que serán transmitidos de manera exclusiva a través de una plataforma de streaming.

¿A partir de cuándo podrás ver los Emmy en Amazon Prime Video?

A partir de la ceremonia de 2027, los Premios Emmy se emitirán en directo y de manera gratuita durante el mes de septiembre, según anunció este martes la Television Academy.

“Para alegría de los aficionados al entretenimiento, la ceremonia no requerirá pago alguno; por el contrario, los premios Emmy serán gratuitos para el público de todo el mundo”. Television Academy

Además de la ceremonia anual, el acuerdo recién firmada pretende transformar a la premiación en una celebración cultural que tenga lugar durante todo el año, con nuevas experiencias y vías de acceso que se anunciarán después.

“La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir“, afirmó Cris Abrego, presidente de la Television Academy.

Cabe destacar que la emisión de los Emmy en Prime Video no requerirá de suscripción, según anunció Abrego; sin embargo, no se aclaró cómo funcionará esta nueva modalidad de transmisión.

Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, agregó: “Ofrecer la retransmisión gratuita de los Emmy en Prime Video es una forma más de llevar lo mejor del entretenimiento a nuestros clientes de todo el mundo, y esperamos con ilusión colaborar con la Television Academy en este evento emblemático”.

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