Alexa Swinton, la actriz de 17 años que brilla junto a Pedro Pascal en “Behemoth!”, película que llegará al FICM 2026

Alexa Swinton brilla frente al piano en “Behemoth!” | Foto: Searchlight Pictures

“Behemoth!” es una película que muestra a una joven prodigio de la música que irrumpe en la escena por derecho natural llamada Viviana; Alexa Swinton, de 17 años, interpreta a la artista prodigio, siendo ella misma una joven promesa de Hollywood.

La también actriz de “Thunderbolts*” y “Old” habló en exclusiva con Unotv.com sobre el reto de interpretar a una adolescente intensa que toca el piano. Si Pedro Pascal aprendió a tocar el chelo para su papel, Alexa ya sabía tocar el piano antes de comenzar a grabar.

La cinta “Behemoth!” formará parte del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026 que comienza este viernes de 16 de octubre y durará hasta el próximo 25 de octubre.

Una joven prodigio interpretando a una joven prodigio

Alexa Swinton tenía solo 16 años cuando grabó “Behemoth!“, en donde interpreta a Viviana Glenn, una joven pianista que escala rápido gracias a su talento excepcional, tal como la actriz que la interpreta.

La propia intérprete reconoció que le transmitió muchos valores propios al personaje que interpretó en la cinta que se presentó por primera vez en el London Film Festival de Inglaterra.

“Una de las cosas que más me gustaron de esto es que pude trasladar el amor por mi arte y dárselo a mi personaje en el set”. Alexa Swinton

Alexa Swinton y Pedro Pascal brillan en “Behemoth!” | Foto: AFP

Swinton reconoció que se toma muy en serio su trabajo actoral. “Adoro profundamente mi trabajo“, señaló, al tiempo que recordó cómo le transmitió ese amor por el arte a Viviana, quien ama la música tanto como Alexa ama al cine.

“Tomé mi necesidad de formar parte de esta industria y mi necesidad de formar parte de este mundo para dárselo a ella, incluyendo mi hambre por crear y hacer música. Eso lo tomé de mí misma“, remató.

Alexa Swinton ya sabía tocar el piano

“Behemoth!” es una película que gira alrededor de la música y exigió a Pedro Pascal al grado de aprender a tocar el chelo para su interpretación. Alexa Swinton no sufrió tanto al respecto, pues ya sabía tocar el piano.

“Yo toqué un poquito el piano cuando era niña, soy rusa y prácticamente todas las madres rusas se encargan de que eso sea una parte de la vida de sus hijos”. Alexa Swinton

Tal como lo hicieran ganadores del Oscar en el pasado, incluyendo a Adrien Brody en “El Pianista“, la joven actriz hizo por su cuenta la mayoría de sus escenas frente al piano.

“Yo hice todo por mí misma, físicamente, al menos“, reveló, aunque también reconoció que el nivel de talento de Viviana era tan demandante que se encontró con algunas piezas imposibles de seguir por su cuenta a la velocidad real.

“Fue lo más difícil de todo, hubo una toma en la que ni siquiera estaba tocando porque no podía seguir las teclas, pero seguir la intensidad en una sola toma nos tomó casi 70 horas. Realmente me costó descifrar cómo seguir el movimiento de las manos y me sentí muy afortunada de poder hacerlo“, confesó.

Alexa Swinton, con una química inusual junto a Pedro Pascal

Alexa Swinton y Pedro Pascal comparten una escena en particular en “Behemoth!“, la cual está llena de complicidad y química mientras ambos se enfrentan a sus respectivos instrumentos.

La actriz destacó que tenía solo 16 años cuando filmó sus escenas con el actor chileno, quien le brindó confianza para poder hacer su trabajo a pesar de los nervios.

“Trabajar con él fue increíble por su experiencia, amabilidad y dulzura, me hizo sentir muy cómoda porque tenía 16 años cuando grabamos y se sentía como ‘Dios mío, qué intensidad’, fue mucho y abrumador“, admitió.

Y agregó: “Pedro es una gran persona, me hizo sentir segura y me dejó hacer lo que sé hacer mejor, me encantó trabajar juntos en ello“.

“Behemoth!” se presentará en el FICM 2026

“Behemoth!” llegará a las salas de cine mexicanas hasta diciembre de 2026; sin embargo, tuvo una presentación especial en el London Film Festival, además de que ya tuvo su alfombra roja con el elenco.

Los espectadores mexicanos podrán verla antes de su estreno gracias a su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026.

¿De qué trata? Alex Serian, un talentoso violonchelista, regresa a su hogar en Los Ángeles tras veinte años de vida itinerante. La música, ese río constante y absorbente que ha marcado su existencia, comienza a llevar a Alex hacia una aventura que lo transformará para siempre.

Además de Pedro Pascal y Alexa Swinton, el elenco se complementa con estrellas como Eva Victor, Olivia Wilde, Matthew Lillard y Will Arnett.

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