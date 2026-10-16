Ha*Ash y Fundación Latin Grammy dan instrumentos musicales a niños en CDMX

Latin Grammy en las Escuelas busca inspirar a estudiantes. Foto: David Rubí

Por primera vez en el país, se realizó un evento de la Fundación Latin Grammy en conjunto con Ha*Ash, agrupación que encabezó una entrega de instrumentos musicales en favor de los estudiantes de primaria de Christel House, un proyecto educativo en la capital mexicana que se enfoca en pequeños de escasos recursos y los acompaña hasta que terminan la preparatoria y, en muchos casos, hasta lograr su inserción en el mundo laboral.

Los pequeños de todos los grados se dieron cita en el patio del inmueble para disfrutar de la presencia de las cantantes y escuchar sus números musicales.

Latin Grammy en las Escuelas es una iniciativa que busca inspirar a estudiantes de entre 5 y 18 años a concluir su vida estudiantil de la mano de actividades musicales y mentorías, de acuerdo con la Academia Latina de la Grabación.

Está dirigida principalmente a menores en situación de escasos recursos o que, por sus condiciones de vida, muchas veces no pueden acceder a la escuela.

Ha*Ash recuerda sus inicios musicales y comparte consejos con estudiantes

Ha*Ash estuvo en la escuela Christel House. Foto: David Rubí

En la colonia Tacubaya se realizó un conversatorio en el que los estudiantes pudieron hacer preguntas a las cantantes, sobre todo acerca de sus intereses musicales, su formación durante la infancia y cómo llegaron a convertirse en un fenómeno que trascendió las fronteras del país.

Hanna y Ashley destacaron la presencia de su abuela en sus vidas, quien fue la persona que las motivó a enfocarse en su carrera.

También recordaron que, desde muy pequeñas, su interés estuvo en el góspel y, sobre todo, en el country, un género que en México no sonaba mucho hasta que ellas irrumpieron en la escena musical de la mano de un productor que les abrió las puertas y confió en ellas: el mismísimo Aureo Baqueiro.

Al ser cuestionadas sobre si se arrepienten de algún paso en su carrera, Ashley tomó la palabra y fue contundente:

“Pero así de la carrera o alguna cosa no cambiaría nada, porque creo que de todas las cosas buenas y las no buenas (nos hacen ser) quienes somos hoy, porque sí la hemos regado, hemos hecho cosas, pero eso todo te hace quién eres hoy”, expresó desde el templete.

Al final del evento, Hanna respondió a los medios sobre sus próximos proyectos en puerta, pues ahora se confirmaron varias presentaciones en arenas fuera de México:

“Al final estamos viviendo un momento muy bonito en nuestra carrera y vamos a estar a partir de febrero en Centroamérica; marzo Sudamérica; abril Canadá; mayo Estados Unidos y ya estaremos publicando las fechas de México, pero nos espera un año de nueva música (…) viene disco nuevo, entonces el 2027 para nosotros pinta de mucho trabajo y muchas cosas bonitas”, concluyó.

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