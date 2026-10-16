¿Quién es Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras detenido por presunta extorsión a comerciantes?

Detención del alcalde de Puerto Aventuras. Foto: FGE Quintana Roo

El alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez, fue detenido por su presunta relación con el delito de extorsión a comerciantes. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) anunció que otros dos funcionarios también fueron aprehendidos

¿Quién es Gilberto Gómez?

Gilberto Gómez Martínez se desempeñaba como alcalde de Puerto Aventuras, en el municipio de Playa del Carmen. El funcionario asumió el cargo para el periodo 2024-2027, tras haber ganado las elecciones bajo los colores del partido Morena.

El ahora detenido hizo historia al convertirse en el primer alcalde de Puerto Aventuras, ya que en 2022, el Congreso de Quintana Roo aprobó el cambio de delegación a alcaldía.

Detienen al alcalde Gilberto Gómez por presunta extorsión a comerciantes

Elementos de la FGE detuvieron a Gilberto Gómez y otros dos funcionarios por su presunta participación en una red que se dedicaba a la extorsión de comerciantes en Puerto Aventuras.

El comunicado menciona que a principios de este año, personal de la alcaldía de Puerto Aventuras acudieron a un local ubicado en la colonia Puerto Maya, para exigir la regularización del negocio y los dirigieron con Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico.

Al presentarse a cumplir con el trámite, le pidieron el pago de un formato, que es gratuito, y lo amenazaron con quitarle su mercancía, además de cerrar su negocio. El empresario se negó

Aproximadamente un mes después, en febrero de 2026, se presentaron dos mototaxis con seis personas, entre ellas Jorge “N”, quien explicó que por órdenes de Gilberto Gómez todos lo vendedores debían reportarse con Karla Paola “N”, o de lo contrario “los iban a levantar”.

Al no tener opción, cumplieron con el pago exigido y les entregaron un documento que les garantizaba protección mientras Gilberto Gómez se mantuviera en el cargo.

Tres meses después, Jorge “N” apareció nuevamente para exigirle una cantidad de manera semanal, bajo la amenaza de retirarlos del lugar y “tablearlos”, refiriendo que él y su tío imponían las reglas en la zona.

Gilberto Gómez, Karla Paola “N” y Jorge “N”, fueron detenidos por presunta extorsión y quedaron a disposición de un juez de control.

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