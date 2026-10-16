Shanik Berman sorprende con este tratamiento de hilos tensores en su rostro; ¿se ve más joven?

Shanik Berman “se cambia el rostro” en vivo. Foto: Cuartoscuro

La conductora de espectáculos Shanik Berman participó durante el programa Hoy en una demostración de hilos tensores adhesivos, un accesorio que permite crear un efecto visual de levantamiento en distintas zonas del rostro.

La demostración estuvo a cargo del maquillista Alfonso Waithsman, quien explicó cómo se colocan estos accesorios y qué cuidados se deben tener para disimularlos.

Al ver el resultado, Shanik bromeó con su nueva apariencia, mientras Tania Rincón destacó su belleza. “¡Eso, Shanik! ¿Te digo algo? Tú estás bellísima siempre”, dijo Rincón.

Así fue la colocación de hilos tensores a Shanik Berman en “Hoy”

Durante el segmento, Alfonso Waithsman explicó el funcionamiento de los hilos tensores adhesivos y mostró cómo se utilizan para conseguir un efecto temporal de estiramiento de la piel.

Shanik Berman participó en la demostración, en la que el maquillista trabajó distintas zonas de su rostro, incluida la parte central e inferior, además de mostrar cómo se puede generar un efecto de levantamiento en la mirada y el cuello.

Waithsman detalló que estos accesorios se adhieren a la piel y se sujetan al cabello para mantener la tensión, además explicó que es importante limpiar previamente la zona y elegir materiales que se aproximen al tono de la piel y del pelo para hacerlos menos visibles.

La aplicación incluyó ajustes en la tensión y la realización de nudos para conseguir el efecto deseado.

Al observar el resultado, Shanik reaccionó con humor y preguntó si realmente parecía más joven, ante eso, Tania Rincón le dijo que se veía como hace 20 años.

¿Cuánto dura el efecto de los hilos tensores que usó Shanik Berman?

De acuerdo con la explicación de Alfonso Waithsman durante el programa, el efecto de los hilos adhesivos es temporal y está pensado para ocasiones especiales.

El maquillista señaló que su uso se recomienda para eventos de una duración máxima de ocho horas.

Para disimular los accesorios, explicó que se puede utilizar una pequeña cantidad de pegamento para pestañas y acomodar el cabello de manera que cubra los hilos.

Así, el movimiento del pelo puede ayudar a evitar que queden expuestos.

Durante la demostración, Waithsman también advirtió que esta técnica no es recomendable para personas con problemas de coagulación.

Cabe señalar que los hilos adhesivos utilizados para crear un efecto visual de estiramiento no deben confundirse con los hilos tensores médicos, que son procedimientos estéticos distintos y requieren valoración profesional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.