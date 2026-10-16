Huracán Trudy ajusta su trayectoria: ¿qué es el cono de incertidumbre y qué estados están bajo alerta?

Cono de incertidumbre del huracán Trudy. Foto: NHC

El huracán Trudy, que alcanzó la categoría 3 este viernes 16 de octubre, cambió su desplazamiento y continúa acercándose a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante las posibles variaciones en su trayectoria, el cono de incertidumbre permite conocer la zona por donde podría desplazarse el centro del ciclón.

El SMN explicó que el ciclón se localizaba a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 525 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima

Por su parte, Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, también advirtió que las condiciones de viento y oleaje podrían intensificarse durante el fin de semana.

“Se va a acercar a las costas de Colima y Jalisco el domingo en la madrugada como categoría 3. La población tiene que estar pendiente el fin de semana, lo más crítico será a partir del sábado con fuertes vientos y oleaje”, declaró el funcionario durante la conferencia matutina.

“Lo más critico a partir del sábado, en cuestión de vientos y oleaje”. Fabián Vázquez, coordinador general del SMN

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein exhorta a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones de protección civil por el huracán Trudy categoría 3, que mantiene trayectoria hacia Colima y Jalisco, y por el frente frío número 2, ubicado cerca del golfo de… pic.twitter.com/imPZIrDiCf — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 16, 2026

Según el aviso meteorológico de la dependencia, emitido a las 9:30 horas, Trudy registraba vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 km/h y un desplazamiento de 7 km/h.

Off the southwestern coast of Mexico, Trudy has strengthened into a hurricane. pic.twitter.com/cRRCVVLw3Y — CIRA (@CIRA_CSU) October 15, 2026

¿Qué es el cono de incertidumbre de un huracán?

El cono de incertidumbre es una herramienta utilizada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) para mostrar la región por donde podría desplazarse el centro de un ciclón tropical durante los siguientes cinco días.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, los pronósticos tienen un margen de error. Por eso, el cono se ensancha conforme avanzan los días, ya que aumenta la incertidumbre sobre la ubicación futura del huracán.

El organismo explica que el cono no representa el tamaño ni la intensidad del ciclón, sino la posible variación de su trayectoria.

Pronóstico de Trudy NHC.

X D S H M Posición actual: indica dónde se encuentra el centro del ciclón Depresión tropical Tormenta tropical Huracán categoría 1 o 2 Huracán categoría 3, 4 o 5

¿Qué estados se mantienen bajo alerta por el huracán Trudy?

El SMN modificó las zonas de prevención y vigilancia debido al acercamiento del huracán a las costas del Pacífico, tras su aviso de las 9:30 horas.

Prevención por vientos de huracán : desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

: desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco. Vigilancia por vientos de huracán : desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.

: desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán. Prevención por vientos de tormenta tropical : desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

: desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit.

Además, la circulación de Trudy provocará precipitaciones en diferentes estados:

Guerrero y Oaxaca: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. Colima y Michoacán : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Jalisco: lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

La Conagua también pronostica oleaje de cuatro a cinco metros en Guerrero y Michoacán, de 2.5 a 3.5 metros en Oaxaca y Colima, y de dos a tres metros en Jalisco.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos. Las autoridades recomiendan seguir los avisos del SMN y las indicaciones de Protección Civil.

¿Cuáles son las posibles trayectorias del huracán Trudy?

El Centro Nacional de Huracanes, en su reporte de las 9:00 horas de este viernes, señaló que Trudy podría continuar su desplazamiento hacia el noroeste durante los próximos días.

No obstante, existen diferencias entre los pronósticos sobre la dirección que tomará posteriormente.

Algunos modelos contemplan que Trudy se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste, mientras que otros indican que podría dirigirse más hacia el norte.