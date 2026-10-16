Oso, Bruno y Negrita, los perros que encontraron una nueva vida en el Cementerio General de Mérida

Llegaron solos al Cementerio General de Mérida, Yucatán; estaban enfermos y con miedo a un lugar asociado con la despedida. Pero para los perros Oso, Bruno y Negrita, este panteón se convirtió en el sitio donde comenzó una nueva vida.

Tres perros viven en el Cementerio General de Mérida

Entre lápidas, bóvedas y jornadas de limpieza, trabajadores del cementerio se organizaron para alimentarlos, atenderlos y, poco a poco, ganarse su confianza.

Oso apareció hace dos meses. Estaba delgado, tenía pulgas y temía que las personas se acercaran.

“Pero poco a poco se empezó a acercar con nosotros y se volvió muy cariñoso, vino muy flaquito y pues con pulguitas. Entonces poco a poco pues ahora sí que nos ganamos su confianza e inclusive cuando nos vamos llora”, menciona, Karina Amaxquita, empleada del cementerio

Bruno tuvo otra historia. Un trabajador lo encontró dentro de una bóveda. Era apenas un cachorro, tenía sarna y estaba muy delgado. Negrita llegó desde el año pasado, delgada y temerosa pero ahora líder de la pequeña manada.

Labor de rescate de perros en el cementerio de Mérida, Yucatán

Estos tres no han sido los únicos, a lo largo de los últimos años, en el Cementerio General de Mérida también se hace la labor de rescatarlos, esterilizarlos, vacunarlos y buscarles una familia que los adopte.

Ahora Bruno está a punto de irse a casa. Para Oso y Negrita, la segunda oportunidad ya comenzó; sólo falta encontrar a las familias con quienes puedan continuarla.

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