ICE rechaza activar automáticamente sus cámaras: qué pasa si un arresto no queda grabado

Policía de ICE en Estados Unidos. Foto: Envato.

Cuando un agente migratorio detiene a una persona, un video puede ayudar a aclarar qué ocurrió, cómo se produjo el arresto y si hubo uso de la fuerza. Pero ese registro no siempre está garantizado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rechazó una recomendación para activar automáticamente las cámaras corporales durante determinadas situaciones, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa la supervisión de sus operativos en Estados Unidos.

¿Por qué ICE rechazó que sus cámaras corporales se enciendan solas?

La decisión surgió tras un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un organismo independiente que supervisa el funcionamiento del Gobierno federal. El documento, publicado el 14 de octubre, recomendó reforzar los controles para garantizar que los agentes activen sus cámaras cuando corresponde.

La propuesta incluía mecanismos capaces de encender los dispositivos automáticamente cuando se produjeran determinadas acciones, como activar las luces de emergencia de un vehículo. La intención es sencilla: evitar que un momento decisivo quede sin registrar porque el agente no encendió la cámara.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, rechazó esa recomendación. Según explicó la agencia, la activación automática podría grabar por accidente conversaciones sensibles con informantes o víctimas, además de interacciones que requieren protección especial por razones de privacidad.

El argumento merece consideración. No todas las situaciones deben grabarse. Pero existe otra pregunta que las autoridades tampoco pueden esquivar: ¿cómo garantizar que una detención quede documentada cuando la grabación resulta necesaria para investigar lo ocurrido?

¿Qué reveló el informe sobre las cámaras de ICE durante los arrestos?

El informe de la GAO detectó problemas de gestión, capacitación y supervisión en los programas de cámaras corporales de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre los hallazgos más relevantes, el organismo señaló que:

Faltan instrucciones claras: muchas oficinas no cuentan con orientaciones operativas específicas sobre cuándo deben utilizarse las cámaras

muchas oficinas no cuentan con orientaciones operativas específicas sobre cuándo deben utilizarse las cámaras Hay confusión entre los agentes: algunos entrevistados no tenían claro si debían grabar durante registros de vehículos o traslados de personas detenidas

algunos entrevistados no tenían claro si debían grabar durante registros de vehículos o traslados de personas detenidas La supervisión necesita mejorar: las agencias carecen de suficientes indicadores para medir si sus programas cumplen objetivos como transparencia y rendición de cuentas

las agencias carecen de suficientes indicadores para medir si sus programas cumplen objetivos como transparencia y rendición de cuentas Los planes están desactualizados: ICE no había actualizado su plan inicial desde 2024, mientras que CBP no lo había hecho desde 2022

La GAO también documentó que una oficina de ICE todavía no había comenzado a utilizar sus cámaras pese a que el personal había recibido capacitación, debido a la incertidumbre sobre las reglas.

El informe no concluye que todos los arrestos de ICE carezcan de grabaciones. Lo que advierte es que las deficiencias de gestión aumentan el riesgo de incumplimiento.

¿Qué pasa si un arresto de ICE no queda grabado?

La ausencia de un video puede complicar una investigación, especialmente cuando el agente y la persona detenida ofrecen versiones distintas de lo sucedido. Sin imágenes, puede resultar más difícil reconstruir una secuencia, comprobar el uso de la fuerza o determinar cómo se desarrolló un encuentro.

Pero hay una distinción fundamental: que un arresto no quede grabado no significa que sea automáticamente ilegal ni que la detención deba anularse. Las consecuencias dependen de las circunstancias, de las normas aplicables y de las pruebas disponibles.

El informe de la GAO explica que las grabaciones pueden servir para documentar declaraciones, conductas y otros elementos relevantes durante una investigación. También pueden ayudar a evaluar posibles infracciones de los protocolos de actuación.

Foto: AFP

Cuando no existe un video, todavía pueden ser importantes los testimonios de testigos, los registros médicos, los documentos oficiales, las fotografías y otras pruebas.

La falta de grabación tampoco demuestra por sí sola que un agente haya cometido una irregularidad. Sin embargo, si existía una obligación de grabar y no se cumplió, ese incumplimiento puede convertirse en un asunto relevante para una revisión administrativa o un proceso judicial.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante un arresto de ICE?

Las personas que enfrentan una detención migratoria deben recordar que tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio. La ausencia de una cámara no los elimina.

Si una persona o un familiar enfrenta un arresto, puede ser útil:

Anotar los detalles del operativo: registrar la fecha, el lugar, la hora y los nombres o números de identificación visibles de los agentes, siempre que sea seguro hacerlo

registrar la fecha, el lugar, la hora y los nombres o números de identificación visibles de los agentes, siempre que sea seguro hacerlo Identificar posibles testigos: los datos de contacto de quienes presenciaron la detención pueden resultar importantes

los datos de contacto de quienes presenciaron la detención pueden resultar importantes Conservar pruebas: guardar fotografías, videos obtenidos legalmente, mensajes y documentos relacionados con el incidente

guardar fotografías, videos obtenidos legalmente, mensajes y documentos relacionados con el incidente Buscar asesoría legal: un abogado de inmigración o de derechos civiles puede explicar qué opciones existen según el caso

No conviene interferir físicamente con los agentes ni ponerse en peligro para conseguir una grabación. Si hubo lesiones, amenazas o uso de la fuerza, también puede ser importante buscar atención médica y conservar los documentos correspondientes.

¿ICE tendrá que cambiar sus reglas sobre las cámaras corporales?

Por ahora, el rechazo de la activación automática deja abierta la discusión sobre cómo garantizar grabaciones consistentes sin vulnerar la privacidad. La GAO formuló siete recomendaciones para mejorar los programas de ICE y CBP. El DHS aceptó seis, pero no la relativa a incorporar controles de activación automática.

El organismo también advirtió que las dos agencias necesitan actualizar sus planes, mejorar la medición de resultados y ofrecer instrucciones más claras a sus oficinas.

La cuestión va más allá de un dispositivo colocado en el uniforme. Si el Gobierno utiliza cámaras como herramienta de transparencia, debe poder explicar cuándo se encienden, qué excepciones existen y cómo se investigan los casos en los que falta una grabación.

Para las comunidades inmigrantes, la diferencia entre tener una cámara y contar con un registro útil puede ser enorme. La tecnología, por sí sola, no garantiza la rendición de cuentas: hacen falta reglas claras, capacitación y mecanismos efectivos para comprobar que se cumplen.