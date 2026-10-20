Anuncian “Vitae Fest 2026”, encabezan Los Recoditos y Alexander Acha. Foto: Uno TV

Por segundo año consecutivo se llevará acabo el Vitae Fest en la Ciudad de México y tendrá un cartel de lujo para todos los amantes de la música que se den cita el próximo 8 de noviembre en la plancha del Zócalo donde se esperan decenas de miles de asistentes que podrán disfrutar del evento desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, los encargados de amenizar la jornada musical serán Los Recoditos, Alexander Acha, Mau y Ricky y la banda Enjambre, quienes prometen horas de éxitos y mucha unión familiar.

Este festival musical se ha realizado previamente en varias ciudades del planeta como son Roma, en Italia, y Washington D.C., en los Estados Unidos, este evento se enfoca en crear un ambiente familiar que incluya diversidad de géneros musicales para que toda la familia disfrute del evento, este año el Vitae Fest busca romper su propia marca de asistencia en la capital mexicana.

En conferencia de prensa, para dar a conocer el elenco de primera línea a los medios de comunicación, el cantante Alexander Acha habló sobre lo importante que es para él formar parte del evento ya que el año pasado por compromisos laborales le fue imposible sumarse a esta iniciativa que considera “generosa” y llena de amor para el público.

Este proyecto se viene cociendo hace años y por fin logró el primero el año pasado, dijo emocionado y reconoció que le gusta “estar involucrándome en proyectos que hagan bien”, pues le parece que el mundo vive tiempos convulsos y que es importante promover iniciativas con valores que impulsen la unión familiar.

Luis Humberto Navajeas, integrante de la banda Enjambre, consideró su confirmación en el cartel del Vitae Fest como un “verdadero placer ser parte de un evento como este y hay algo lindo en poder ver las calles de la Ciudad de México con gente cantando, es un verdadera bendición”, celebró en su intervención.

Por su parte los vocalistas de Los Recoditos se dijeron “muy contentos y ahorita estamos viendo tiempos muy difíciles donde los seres están perdiendo los valores y que se nos esté tomando en cuenta para un evento tan bonito como este quiere decir que estamos haciendo algo, estamos moviendo masas”, declararon en el breve encuentro con la prensa nacional que se dará cita para la cobertura de este evento que busca convertirse en un referente de los festivales en el país.

Al ser cuestionados sobre una colaboración entre los participantes del Vitae Fest, no descartaron que pueda ocurrir aunque de momento se ve complicado por la cercanía del evento que está fechado al 8 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y que será de entrada libre para que todos los interesados en disfrutar del encuentro musical puedan sumarse sin tener que invertir en boletos, sobre todo pensando en la asistencia de familias completas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.