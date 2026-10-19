Trump cae a 31% de aprobación antes de elecciones intermedias

Estadounidenses, preocupados por economía con Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró el nivel más bajo de aprobación de sus dos administraciones, de acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos que mostró que apenas 31% de los estadounidenses aprueba su gestión, a menos de un mes de las elecciones intermedias previstas para el 3 de noviembre.

Según los resultados del sondeo, los ciudadanos consultados expresaron preocupación por la economía y el incremento en los precios de la gasolina, factores que podrían influir en el desempeño electoral del Partido Republicano en los próximos comicios legislativos.

¿Qué revela la encuesta sobre las elecciones al Congreso?

Al ser consultados sobre qué partido apoyarían si las elecciones al Congreso se celebraran hoy, alrededor del 47% de los votantes registrados dijo que votaría por los demócratas, mientras que el 35% optó por los republicanos.

La diferencia de 12 puntos representa la mayor ventaja demócrata registrada en el actual ciclo electoral y refuerza las expectativas de ese partido de recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Para los republicanos, perder cualquiera de las dos cámaras podría dificultar la aprobación de iniciativas y la agenda política de Trump durante los dos años restantes de su mandato.

¿Cómo ha evolucionado la ventaja de los demócratas?

La encuesta más reciente refleja un aumento en la preferencia por los candidatos demócratas respecto a un sondeo realizado dos semanas antes, cuando la diferencia era de siete puntos porcentuales, con 44% para los demócratas y 37% para los republicanos.

Las encuestas de voto genérico permiten medir la inclinación nacional de los electores hacia uno u otro partido, aunque no reflejan completamente las dinámicas particulares de cada estado o distrito electoral que determinarán el control del Congreso.

Mujeres impulsan el crecimiento de la preferencia demócrata

De acuerdo con Reuters/Ipsos, una parte importante del crecimiento en la ventaja demócrata provino del voto femenino.

Alrededor del 50% de las mujeres consultadas afirmó que apoyaría a los candidatos demócratas, frente al 32% que dijo inclinarse por los republicanos. Entre los hombres también existe una ventaja para los demócratas, aunque más reducida.

¿Qué factores afectan la popularidad de Donald Trump?

La encuesta señala que la popularidad de Trump ha disminuido desde que ordenó ataques militares contra Irán en febrero, en coordinación con Israel.

Según el sondeo, el conflicto contribuyó al aumento de los precios de la gasolina, un tema que ha impactado la percepción económica de los hogares estadounidenses.

Además, aproximadamente el 68% de los encuestados desaprueba la gestión económica del mandatario, incluido un 37% de quienes se identifican como republicanos.

En otro apartado del estudio, los votantes consideraron que los demócratas administrarían mejor la economía, con una preferencia de 40%, frente al 33% obtenido por los republicanos.

Los resultados se dan a conocer a pocas semanas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, cuando se renovará el Congreso estadounidense y se pondrá a prueba el respaldo electoral tanto del presidente Donald Trump como del Partido Republicano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.