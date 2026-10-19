Tráiler provoca carambola y paraliza la México-Puebla en el kilómetro 46: imágenes

Fuerte choque en la México-Puebla paraliza la autopista. Foto: Cuartoscuro

Un accidente múltiple entre un tractocamión y varios automóviles provocó severas afectaciones viales en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 46, donde la circulación fue reducida y posteriormente se reportó el cierre total de ambos sentidos.

De acuerdo con los reportes difundidos, el vehículo de carga transportaba material de construcción y su volcadura habría provocado que la carga quedara esparcida sobre la carretera, además de dejar varios vehículos dañados.

El percance ocurrió aproximadamente tres kilómetros antes de la caseta de San Marcos, lo que generó congestionamiento y largas filas de automóviles. No se ha informado sobre víctimas.

Capufe reporta reducción de carriles en la México-Puebla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó inicialmente sobre una reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista, a la altura del kilómetro 46, debido a la atención de un choque por alcance múltiple entre un tractocamión y automóviles.

“En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución”, advirtió el organismo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 46. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) October 19, 2026

Posteriormente, otros reportes alertaron sobre el cierre total de la circulación en ambos sentidos debido a la magnitud del accidente y a las labores para atender la emergencia.

Las condiciones viales pueden cambiar conforme avancen los trabajos de atención y retiro de las unidades involucradas.

Cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 46, tras accidente en el que dos personas murieron.



QEPD #Video 🎥👇🏽 https://t.co/diAUjSMTRa pic.twitter.com/q9rUauYT8e — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 19, 2026

Guardia Nacional ofrece ruta alterna por accidente en la México-Puebla

La Guardia Nacional Carreteras reportó el cierre total de circulación en dirección a la Ciudad de México y la obstrucción de un carril hacia Puebla, a la altura del kilómetro 46 de la autopista México-Puebla, en el Estado de México, debido a un accidente vial.

Ante las afectaciones, la corporación recomendó utilizar como ruta alterna la carretera federal libre México-Puebla y atender las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 046+000, de la carretera México – Puebla, con dirección a Cd. Méx. y en un carril con dirección a Puebla, Pue. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AdXEuMmTsU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 19, 2026

Usuarios difunden videos del accidente

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se observa la circulación lenta y las afectaciones provocadas por el choque.

Las publicaciones también alertaron a los automovilistas sobre la presencia de vehículos dañados y material de construcción sobre la carretera.

ALERTA 🚨 ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA. 🚨 PRECAUCIÓN EN LA ZONA @CAPUFE @LaMexicoPuebla pic.twitter.com/y9O50fMKIF — Manuel Morales (@manuelmoralesr) October 19, 2026

Ante el accidente, se recomienda a quienes circulan por la zona reducir la velocidad, seguir las indicaciones de las autoridades y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de atención.

Hasta la información disponible, no se había confirmado el número de personas lesionadas ni se había informado oficialmente sobre víctimas mortales.

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