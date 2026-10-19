Tabaco, alcohol y obesidad: factores que podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que ha incrementado su presencia en mujeres menores de 40 años.

Por tal motivo, la Dra. Alexandra Garcilazo Reyes, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología, platicó con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las Nueve en Uno” sobre cómo el consumo de tabaco, alcohol, la obesidad y una alimentación basada en productos ultraprocesados son algunos de los factores que podrían aumentar el riesgo.

“Algunos datos sugieren que el incremento en el en el consumo de tabaco, en el incremento en el alcoholismo, el incremento de la obesidad o el sobrepeso, los patrones alimenticios con incremento en alimentos con alto índice glucémico, con carnes procesadas, con productos ultraprocesados, grasas saturadas, pudieran estar incrementando este riesgo”, explicó.

Aunque puntualiza que el desarrollo de esta enfermedad es multifactorial y no existe una única causa.

Factores de riesgo de cáncer de mama Foto: Pexels

¿Cómo detectar a tiempo el cáncer de mama?

Esta enfermedad ha crecido en las poblaciones de mujeres menores de 40 años, es por esto que la oncóloga destaca la importancia de la autoexploración para una detección temprana que permita tener mayor posibilidad de cura.

“La autoexploración es fundamental. Sin embargo, la mastografía a partir de los 40 años de edad nos permite detectar aquello que todavía, a pesar de que nos autoexploremos, no podemos localizar”, señaló.

Recomienda reconocer los cambios en el cuerpo y acudir al médico al identificar alteraciones, para poder realizarse los estudios correspondientes.

“Creo que esto es un mensaje de acción, es un mensaje también de esperanza, es un mensaje de acompañamiento y también pues recordar que el miedo, el miedo a la mastografía, el miedo ir al médico, lamentablemente no nos va a ayudar”, mencionó.

¿Qué pasa cuando el cáncer de mama se detecta en etapas avanzadas?

La especialista explica que los avances médicos permiten que se trate la enfermedad incluso si esta se encuentra en fases donde se ha extendido a otras partes del cuerpo.

“Creo que mi mensaje más importante en este punto es que independientemente de la etapa en la que se esté diagnosticando el cáncer, el cáncer de mama en este caso, tenemos algo que hacer. Es decir, muchas veces tenemos la idea de que si hay metástasis, si se ha extendido, entonces no hay nada que hacer, avances en los tratamientos, tenemos ya muchas opciones para tratar y siempre lo vamos a intentar de que el tratamiento conserve la calidad de vida lo más posible”, afirmó.

Destacando que una detección temprana puede ayudar a que no se realice un tratamiento tan invasivo: “El reto de la salud pública, el reto que tenemos como población, como sistema, es poder diagnosticarlo lo más temprano posible para tener también tratamientos mucho menos complejos”, concluyó.

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