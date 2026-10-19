¿Karely Ruiz invitará a sus seguidores a su cumpleaños? Fecha y detalles de la fiesta

Karely Ruiz podría hacer una celebración de cumpleaños en grande. Foto: Cuartoscuro

La influencer Karely Ruiz cumplirá 26 años y, de acuerdo con la creadora de contenido Dayane Chrissel, celebrará su cumpleaños con una gran fiesta a la que también estarían invitados algunos de sus seguidores.

La celebración estaría planeada para el próximo jueves 22 de octubre en Monterrey, Nuevo León, y tendría una temática de máscaras, con un código de vestimenta relacionado con el color negro, según la información compartida por la creadora de contenido.

La fiesta se realizaría seis días antes de su cumpleaños, ya que la empresaria regiomontana nació el 28 de octubre de 2000.

Aunque Karely Ruiz todavía no ha publicado los detalles de la fiesta ni ha explicado cómo seleccionará a los fans que podrán asistir, la cuenta oficial de la influencer ya reposteó el video de Dayane Chrissel, en el que se dieron a conocer algunos detalles del festejo.

¿Karely Ruiz ya ha llevado seguidores a sus fiestas?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el lugar exacto donde se realizará la fiesta de cumpleaños de Karely Ruiz. Sin embargo, Chrissel señaló que se trataría de un recinto elegante en Nuevo León, por lo que la celebración estaría prevista en Monterrey, de donde es originaria la influencer.

Asimismo, explicó que desconoce cómo se llevará a cabo la dinámica para elegir a los seguidores invitados, por lo que recomendó a los fans mantenerse pendientes de las redes sociales de la también modelo para conocer las indicaciones y saber cómo podrían acudir al evento.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales han circulado comentarios sobre una posible invitación que ya habría llegado a algunos creadores de contenido y personas del mundo del espectáculo, aunque esto no se ha confirmado de manera directa.

También hay usuarios que aseguran que Karely ha invitado a sus fans en ocasiones anteriores.

Según estos comentarios, durante las celebraciones han disfrutado de comida y música en vivo, con la participación de distintas bandas y artistas.

Entre las reacciones compartidas en redes sociales destacan las siguientes:

“También todos los años siempre invita a muchos de sus fans, sus fiestas siempre son superpadres, lleva muchas bandas y cantantes famosos, también van muchos influencers y te dan de comer de todo”

“Yo espero y que me llegue la invitación”

“Yo quiero ir a la fiesta, soy fans”

“Ya lo había hecho antes, se pone bueno”

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha publicado un comunicado en el que dé a conocer la dinámica para invitar a sus seguidores ni el lugar exacto donde se realizará el evento.

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