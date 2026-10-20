¿Tienes un negocio? T1 lanza inteligencia artificial para vender por internet, cobrar y facturar desde cero pesos

T1 podrá usarse desde un plan gratuito. Foto: Uno TV

La empresa mexicana T1 presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial este lunes 19 de octubre, que buscan simplificar las tareas de los negocios, incluso para personas sin conocimientos técnicos y a través de un plan sin costo alguno.

La propuesta permite crear una tienda en línea con solo escribir qué se quiere vender, integrar pagos y envíos, controlar inventarios y facilitar la facturación desde una misma plataforma.

Durante el lanzamiento, Arturo Elías Slim, director general de T1, explicó el objetivo de la compañía:

“T1 viene a digitalizar a los negocios en México gratis y con inteligencia artificial”, afirmó.

Según el directivo, la plataforma permite crear una tienda en línea completamente funcional, con pagos y envíos integrados, en cuestión de minutos.

“En menos de un año se han creado más de 10 mil tiendas en línea utilizando esta tecnología”, aseguró.

T1 presenta UNO: una inteligencia artificial que hace más de 250 tareas

Una de las principales novedades es UNO, un asistente de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los emprendedores a operar sus negocios.

La herramienta puede consultar información sobre ventas, productos, inventarios, clientes, envíos y facturación, además de ejecutar más de 250 acciones.

“UNO es el experto de tu negocio, UNO sabe tus ventas, tus productos, tus inventarios, tus clientes, tus envíos y tus facturas. Todo esto UNO lo conoce hasta mejor que tú”. Arturo Elías Slim, director general de T1.

La diferencia, destacó, es que el usuario no necesita realizar cada operación manualmente, ya que puede solicitar a la inteligencia artificial que la ejecute.

Antes de que termine 2026, T1 prevé llevar UNO a WhatsApp, para que los negocios puedan administrar distintas operaciones desde esa aplicación.

¿Qué otras herramientas lanzó T1?

Arturo Elías Slim explicó las nuevas herramientas de T1. foto: Uno TV

Además de UNO, la empresa anunció dos nuevas soluciones para negocios:

T1 POS: conecta las ventas de una tienda física, una tienda en línea y las redes sociales mediante un solo inventario. Permite actualizar precios, promociones y existencias desde un mismo lugar



conecta las ventas de una tienda física, una tienda en línea y las redes sociales mediante un solo inventario. Permite actualizar precios, promociones y existencias desde un mismo lugar T1 Finanzas: facilita la facturación de ventas realizadas en distintos canales. También utiliza inteligencia artificial para recomendar las claves del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondientes a los productos

El objetivo es evitar que los negocios tengan que utilizar diferentes sistemas para vender, cobrar, controlar mercancías y emitir facturas.

Más de 60 mil negocios utilizan T1 en México

La compañía informó que más de 60 mil negocios mexicanos ya utilizan su plataforma.

También dio a conocer que T1 Pagos procesa más de 500 mil transacciones diariamente.

Para Arturo Elías Slim, estos resultados muestran las oportunidades de desarrollar tecnología en México.

“Nos enorgullece decir que somos una empresa orgullosamente mexicana, creando tecnología de referencia mundial”, expresó.

¿Cuánto cuesta utilizar T1?

Uno de los principales mensajes del lanzamiento fue ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para emprendedores y empresas de cualquier tamaño.

El director general de T1 aseguró que las soluciones presentadas pueden utilizarse desde cero pesos.

“En T1 queremos que la tecnología para los negocios se debe democratizar y que, si eres un negocio chico o un emprendedor con una idea y con ganas, tengas las mismas posibilidades que una empresa grande”. Arturo Elías Slim, director general de T1.

“Por esto, en T1 todo lo que acabamos de ver cuesta cero pesos”, agregó el directivo.

La compañía busca que la tecnología deje de ser una barrera para emprender, particularmente para los pequeños negocios que buscan comenzar a vender por internet o digitalizar sus operaciones.

Los interesados pueden conocer las herramientas y las condiciones de uso en T1.com.

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