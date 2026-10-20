César Bono pierde el ojo izquierdo tras cirugía por un tumor; esto se sabe de su salud

César Bono pierde el ojo izquierdo. Foto: Cuartoscuro

El actor César Bono fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor en el ojo izquierdo, procedimiento en el que también le retiraron el órgano afectado, informó el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa De Primera Mano de este lunes 19 de octubre.

De acuerdo con el conductor, la operación se realizó tres días antes de que se diera a conocer la noticia; hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el tumor era benigno o maligno.

“Hace tres días le hicieron una operación por un tumor que tenía en el ojo izquierdo. Y el resultado es que le quitaron el tumor y le sacaron el ojo también”, comentó Gustavo Adolfo Infante en el programa.

Durante el programa se mostró una imagen censurada del actor, quien ya no cuenta con el ojo izquierdo.

¡César Bono PIERDE su ojo tras detectarle TUMOR! Este es su estado de salud#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/f7MV9GOgle — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2026

¿Cuál es el estado de salud de César Bono?

Según el periodista, César Bono se encontraba de buen ánimo después de la intervención quirúrgica.

Incluso, habría bromeado sobre su situación y la posibilidad de utilizar un parche en el ojo.

“Estaba de muy buen ánimo esta mañana, que incluso estaba bromeando, que iba a ser el primer cavernícola pirata del teatro en México”, relató Infante.

El comentario hace referencia a la obra “Defendiendo al cavernícola”, espectáculo con el que el actor ha mantenido una presencia constante en los escenarios.

Sin embargo, el reporte del programa no incluyó detalles para conocer cómo evoluciona médicamente el actor ni cuáles serán los siguientes pasos de su recuperación.

César Bono espera los resultados de la biopsia

Uno de los puntos que destacó Gustavo Adolfo Infante es que todavía se desconoce la naturaleza del tumor que le extirparon al actor.

“Está esperando el resultado de la biopsia, que se lo darán en unos días porque había la sospecha de que podía ser cancerígeno este tumor”, explicó el periodista durante De Primera Mano.

Al referirse a este tema, Infante expresó su deseo de que el resultado sea favorable:

“Lo importante es el diagnóstico de la biopsia del tumor que le hizo perder el ojo, de que Dios quiera, primero Dios, que no sea cancerígeno”, dijo el comunicador.

César Bono y sus problemas de salud

El actor, reconocido por su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, ha enfrentado distintos problemas médicos a lo largo de los últimos años.

En 2020, César dijo a Gustavo Adolfo infante que sufrió ocho infartos cerebrales que le dejaron secuelas de movilidad; pese a estas dificultades, ha continuado con su carrera artística y con sus presentaciones teatrales.

En enero de 2026, también habló sobre las fracturas de dos costillas que sufrió después de una caída en su casa; en aquella ocasión, continuó con sus compromisos profesionales a pesar de todo.

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