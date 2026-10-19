Colapsa sucursal del Banco del Bienestar en el centro histórico de Jerez, Zacatecas

Colapsa techo del Banco Bienestar en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Una sucursal del Banco del Bienestar colapsó la mañana de este lunes en el centro histórico de Jerez de García Salinas, Zacatecas, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.

🚨🏦 ¡Colapsa sucursal del Banco del Bienestar en Zacatecas! Trabajadores logran evacuar a tiempo



Una sucursal del Banco del Bienestar, ubicada en el Centro Histórico de Jerez de García Salinas, Zacatecas, sufrió un derrumbe la mañana de este lunes 19 de octubre, lo que provocó… pic.twitter.com/Kk65cXf0ly — Uno TV (@UnoNoticias) October 19, 2026

Evacúan al personal del Banco del Bienestar tras derrumbe

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al inmueble para asegurar el perímetro e implementar los protocolos de emergencia e inspección.

De acuerdo con la información preliminar, el personal que laboraba en la sucursal logró evacuar a tiempo, por lo que no se reportan trabajadores lesionados.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron por completo la circulación en las calles aledañas al edificio, debido al riesgo de que se registren nuevos desprendimientos.

Banco del Bienestar estaba cerrado por daños estructurales

Según el informe preliminar, la sucursal ya permanecía cerrada al público desde hacía aproximadamente una semana y media, debido a que presentaba severos problemas de humedad e indicios de riesgo de colapso.

Tras el derrumbe, personal especializado inició la evaluación de las condiciones estructurales del inmueble para determinar el alcance de los daños y establecer las medidas de seguridad correspondientes.

Mientras continúan las inspecciones, elementos de seguridad mantienen resguardada la zona para prevenir incidentes y evitar el acceso de personas al área afectada.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, las causas definitivas del colapso ni cuándo podrían reabrirse las calles aledañas.

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