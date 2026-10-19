Tamaulipas busca detectar más casos de cáncer de mama a tiempo

Tamaulipas fortalece hospitales para atender a mujeres con cáncer. Foto: Especial

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que ninguna mujer que enfrenta el cáncer de mama debe quedarse sin atención médica ni acompañamiento. Durante el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, destacó que su administración busca fortalecer la detección temprana, el acceso a tratamientos y los servicios especializados.

“Ninguna mujer tamaulipeca que enfrente el cáncer debe sentirse sola ni quedar al margen de los servicios de salud”. expresó

Cáncer de mama en Tamaulipas

El secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que más de7 mil 100 pacientes oncológicos reciben atención en Tamaulipas y aseguró que existe abasto de sus tratamientos.

Durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha otorgado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52% corresponde a cáncer de mama.

Además, se han realizado mil 407 sesiones de quimioterapia, con un 43% destinado a pacientes con esta enfermedad.

El funcionario también informó que 457 mujeres concluyeron sus tratamientos y tocaron la campana de la victoria en el Centro Oncológico, como símbolo de recuperación.

“Nuestro verdadero objetivo es llegar antes que la enfermedad”, señaló Guerrero Morales.

Estrategia estatal busca detectar el cáncer a tiempo

La Estrategia Estatal de Cáncer de la Mujer, puesta en marcha en junio de 2026, tiene como objetivo que más del 60% de los casos de cáncer de mama sean detectados en etapas tempranas.

También busca que más del 80% de las pacientes completen su tratamiento multimodal, que puede combinar diferentes tipos de atención médica.

La estrategia incluye acciones para prevenir el cáncer cervicouterino, como la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), pruebas de detección y acceso oportuno a tratamientos.

Villarreal Anaya señaló que los servicios deben llegar también a las comunidades rurales y localidades donde existen dificultades para acceder a estudios especializados.

Modernizan hospitales y amplían servicios oncológicos

El gobernador destacó la incorporación de equipos de tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear, además del fortalecimiento de los servicios de radioterapia.

Entre las acciones mencionadas está la sustitución de la tecnología de cobalto por un acelerador lineal en el Centro Oncológico de Tamaulipas.

También se contemplan proyectos para recuperar el servicio de radioterapia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y ampliar su disponibilidad en Ciudad Madero.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, la administración estatal ha realizado más de 70 mil tamizajes, con mil 868 hallazgos que requirieron seguimiento especializado y 64 mujeres detectadas oportunamente.

Llaman a realizarse estudios preventivos

Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud federal, destacó la importancia de acercar los servicios de detección y garantizar el seguimiento médico hasta el diagnóstico y tratamiento.

La funcionaria llamó a las mujeres tamaulipecas a realizarse los estudios preventivos correspondientes.

Al concluir el evento, Villarreal Anaya reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería, así como la importancia de la colaboración entre instituciones y sociedad para ampliar las oportunidades de atención y recuperación.

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