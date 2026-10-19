Credencial de Salud octubre 2026: requisitos, fechas, registro y módulos

El trámite se realiza en los Módulos Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Durante la tercera semana de octubre se reabrió el registro para personas adultas mayores y personas con discapacidad que reciben las pensiones para el Bienestar a la credencial del Servicio Universal de Salud.

Tal como se anunció en mayo de este 2026, el registro continuará abierto hasta el 14 de noviembre y el trámite se realiza en los Módulos Bienestar en las capitales de 24 entidades del país donde el servicio de salud está federalizado.

La Secretaría de Bienestar informó que hay 2 mil 136 módulos de registro, con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. El proceso se organiza por la primera letra del apellido para facilitar la atención. Su ubicación se encuentra en el siguiente enlace: https://moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿quiénes pueden registrarse?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, esta etapa está dirigida a derechohabientes de dos programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

También pueden registrarse personas con discapacidad menores de 18 años, siempre que acudan acompañadas de su madre, padre o tutor.

Calendario de registro por apellido en octubre de 2026

El calendario publicado por Bienestar divide la atención en dos grupos, según la semana del mes.

Día Primera y tercera semana Segunda y cuarta semana Lunes A, B M Martes C N, Ñ, O, P, Q Miércoles D, E, F R Jueves G S, T, U Viernes H, I, J, K, L V, W, X, Y, Z Sábado Rezagados Rezagados

¿Qué documentos necesitas para tramitar la credencial?

Las personas interesadas en tramitar su credencial del Servicio Universal de Salud deberán presentar:

Identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del Inapam

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

¿Para qué servirá la nueva Credencial de Salud?

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, explicó que, a partir de enero de 2027, la credencial permitirá identificar la derechohabiencia y facilitar el acceso a servicios de salud.

Entre las funciones anunciadas están el acceso a medicamentos, la identificación de unidades médicas cercanas y la consulta del expediente médico electrónico.

La credencial forma parte del proyecto del Servicio Universal de Salud, que busca facilitar la atención médica dentro del sistema público.

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