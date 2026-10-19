SCJN atrae caso de María Elena Ríos; revisará anulación del juicio por ataque con ácido

SCJN atrae caso de María Elena Ríos. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019. El máximo tribunal resolverá los amparos promovidos por los presuntos responsables, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como probable autor intelectual.

La decisión se centra en la anulación de un juicio en el que se había dictado una sentencia absolutoria a favor de los acusados.

SCJN revisará la anulación del juicio de María Elena Ríos

La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que el caso de Maria Elena Ríos corresponde a un episodio de violencia feminicida y que la intervención de la Corte permitirá precisar los alcances del principio de inmediación y las atribuciones de un juez sustituto.

“Estamos ante un caso de extrema violencia feminicida en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro poniendo en grave riesgo su integridad y su vida, estimo que la intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto, para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral”, Loretta Ortiz Ahlf, Ministra de la SCJN

La controversia surgió después de que el juez que presenció las audiencias fuera suspendido, tras dictarse la sentencia absolutoria. La jueza que lo sustituyó argumentó que no podía redactar la resolución porque no había estado presente durante las audiencias, por lo que determinó anular todo el juicio.

¿Qué resolverá la Suprema Corte?

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, precisó que el tribunal no analizará directamente el fondo del caso, sino la situación procesal que llevó a invalidar el juicio.

Explicó que el debate consiste en determinar cómo debe proceder una persona juzgadora que sustituye a quien estuvo presente durante las audiencias de un juicio oral.

El expediente será turnado a un ministro para que presente una propuesta de resolución, la cual sentará un precedente sobre cómo deben actuar los jueces sustitutos en el sistema penal acusatorio.

De acuerdo con la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la intervención busca contribuir a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género.

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