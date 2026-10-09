Banda vinculada al secuestro de Irán Castillo recibe sentencias de hasta 165 años de prisión, 11 años después

Banda vinculada al secuestro de Irán Castillo es sentenciada. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las sentencias de nueve integrantes de un grupo criminal vinculado al secuestro de la actriz Irán Castillo, quien fue privada de su libertad en 2015 durante tres días.

Los acusados fueron encontrados culpables de los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de marihuana con fines de comercio y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La propia FGR detalló que las pruebas otorgadas por el Ministerio Público de la Federación fueron contundentes para sentenciarlos.

Obtiene #FGR sentencias de hasta 165 años de prisión para nueve personas por delincuencia organizada, secuestro, contra la salud y posesión de arma de fuego. Eran integrantes de un grupo criminal que operaba en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en los… pic.twitter.com/eDHQ8c3083 — FGR México (@FGRMexico) October 8, 2026

¿Cuántos años pasarán en prisión los integrantes de la banda?

Según el informe de la FGR, las condenas se determinaron por los delitos y el número de víctimas:

Cristian “N” y Edgar “N”: 165 años de prisión y multa de 863 mil 742 pesos, por delitos que incluyen el secuestro de tres víctimas.

Jaime “N” y Adriana “N”: 161 años de prisión y multa de 846 mil 672 pesos, por delitos que incluyen el secuestro de tres víctimas.

Bernardo “N” y Ángel “N”: 111 años de prisión y multa de 573 mil 552 pesos, por delitos que incluyen el secuestro de dos víctimas.

Jorge “N” y Carlos “N”: 61 años de prisión y multa de 300 mil 432 pesos, por delitos que incluyen el secuestro de una víctima.

Rosario “N”: 57 años de prisión y multa de 283 mil 362 pesos, por delitos que incluyen el secuestro de dos víctimas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las investigaciones, la banda operó entre marzo y mayo de 2015, logrando secuestrar a diversas personas mediante un modus operandi en el que provocaban un choque en la parte trasera de los vehículos de las víctimas.

Cuando los conductores se detenían, eran privados de su libertad, con lo que el grupo criminal comenzaba la negociación por su rescate.

Caso de Irán Castillo y detención de los secuestradores

La actriz Irán Castillo fue víctima de un secuestro en 2015 después de sufrir un choque. Al bajarse para ofrecer disculpas, fue privada de su libertad durante tres días.

La actriz ha revelado en múltiples entrevistas que llegó a experimentar sentimientos encontrados hacia sus plagiarios, relacionados con el llamado síndrome de Estocolmo.

“Me trataban bien, me decían ‘qué quieres de desayunar, flaquita’”, detalló la actriz. “Hubo una chica que estuvo conmigo y siempre me cuido. O sea, fueron, dentro lo que cabe, porque fue un secuestro, no me trataron mal, no me hicieron nada”, mencionó a Matilde Obregón en una entrevista.

Fue en ese mismo año cuando, después de trabajos de inteligencia, la Policía Federal logró identificar el inmueble donde mantenían en cautiverio a las víctimas.

El 8 de mayo de 2015, según los reportes de medios nacionales, se llevó a cabo un operativo donde el grupo delictivo fue detenido.

El gabinete de seguridad de ese entonces vinculó a la organización criminal con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro y señaló a la banda como responsable del plagio de la actriz Irán Castillo.

Sin embargo, el comunicado de la FGR sobre las sentencias no menciona expresamente el caso de la actriz entre los secuestros por los que fueron condenados los integrantes del grupo.

¿Dónde cumplirán sus condenas?

La FGR reveló que agotó las instancias jurisdiccionales para poder obtener las sentencias condenatorias.

Por este motivo, los hombres cumplirán sus condenas en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 4 “Noroeste”, en Nayarit, mientras que las mujeres permanecerán en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, en Morelos.

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