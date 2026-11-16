Los fans de “Beverly Hills, 90210” pudieron abrazar a los protagonistas. Foto: AFP

Los integrantes de la serie estadounidense “Beverly Hills, 90210” se reunieron este 14 y 15 de noviembre en París, a 36 años de su lanzamiento, así lucen actualmente.

La convención, llamada “Back to Beverly Hills 90210” y organizada por Geek’n Cheese Conventions, logró reunir a gran parte del elenco en el Radisson Blu CDG Airport.

Así lucen los actores de Clase de Beverly Hills 35 años después del lanzamiento de la serie



El encuentro formó parte de la convención para fanáticos titulada Back to Beverly Hills 90210, organizada por Geek'n Cheese Conventions en el hotel Radisson Blu del aeropuerto Charles de… pic.twitter.com/pHNf9Cr8jV — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) November 16, 2026

¿Quiénes acudieron al “Back to Beverly Hills 90210”?

Entre los asistentes que formaron parte del elenco original de “Beverly Hills, 90210” se encuentran:

Jennie Garth (Kelly). Actualmente, se enfoca en el ámbito del bienestar personal, la escritura y los formatos de audio.

Jennie Garth. Foto: AFP

Tori Spelling (Donna). Mantiene actividad en pódcasts, reality shows y formatos digitales cortos.

Tori Spelling. Foto: AFP

Gabrielle Carteris (Andrea). Se le ha visto más enfocada en el circuito de convenciones con fanáticos en Estados Unidos y Europa, luego de haber sido presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA.

Gabrielle Carteris. Foto: AFP

Jason Priestley (Brandon). Se mantiene como actor, director y productor de televisión.

Jason Priestley. Foto: AFP

Brian Austin Green (David). Tiene participaciones en programas de entretenimiento, concursos y nuevos formatos digitales.

Brian Austin Green. Foto: AFP

Ian Ziering (Steve). Es presentador, conductor y participante en programas de concursos.

Ian Ziering. Foto: AFP

Durante el evento, los fans pudieron convivir con sus actores favoritos, recibir autógrafos, tomarse fotografías, abrazar a los protagonistas y escuchar sus respuestas a preguntas sobre la serie.

Esta producción fue una de las más icónicas de los años noventa y formó parte de la cultura pop que permanece en el gusto de quienes la disfrutaron. Sin embargo, el paso del tiempo también ha reducido el número de integrantes del elenco original, pues varios de ellos han fallecido.

¿Qué actores de “Beverly Hills, 90210” perdieron la vida?

Shannen Doherty (Brenda), murió en 2024.

Luke Perry (Dylan), murió en 2019.

(Dylan), murió en 2019. Joe E. Tata (Nat Bussichio), murió en 2022.

(Nat Bussichio), murió en 2022. David Gail (Stuart), murió en 2024.

(Stuart), murió en 2024. Denise Dowse (Yvonne), murió en 2022.

(Yvonne), murió en 2022. Michelle Nicastro (Brandy), murió en 2010.

Shannen Doherty y Luke Perry fueron el ícono de la pareja joven en los años 90, protagonizando a Brenda y Dylan en la popular serie "Beverly Hills, 90210". Eran tan populares que mucha gente bautizó a sus hijos como Brandon, Brenda, Dylan…



Lamentablemente ambos fallecieron. https://t.co/CE1Ay8TdAW pic.twitter.com/BWWz84mSi4 — Mauricio Núñez (@yimau) November 16, 2026

Entre los más queridos y conocidos se encontraban Shannen Doherty y Luke Perry, dos actores que interpretaron a algunos de los personajes principales de la trama y que fallecieron por problemas de salud.

¿De qué trataba “Beverly Hills, 90210”?

“Beverly Hills, 90210” fue una serie de drama juvenil creada por Darren Star y producida por Aaron Spelling. Se transmitió en horario estelar por la cadena FOX entre octubre de 1990 y mayo de 2000, y logró un gran alcance internacional.

La historia seguía la cotidianidad de un grupo de jóvenes residentes en la lujosa comunidad californiana de Beverly Hills, y retrataba su paso por la secundaria West Beverly Hills High School y, posteriormente, por la universidad.

En sus inicios, la trama giraba en torno a la adaptación de los hermanos mellizos Brandon y Brenda Walsh, quienes se mudaron con sus padres desde un suburbio de Minnesota a California.

A través de sus ojos, la audiencia conocía las dinámicas sociales, el estilo de vida acomodado y los contrastes culturales de los adolescentes que habitaban en uno de los códigos postales más exclusivos de Estados Unidos.

Con el paso de las temporadas, la producción dejó atrás su formato inicial para abordar temáticas complejas y crudas de la juventud estadounidense, como el alcoholismo, el abuso de drogas, el embarazo precoz, el suicidio juvenil y las agresiones sexuales, con lo que marcó un precedente en los dramas adolescentes.

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