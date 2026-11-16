“Congreso de los pueblos por la paz” de Frida Kahlo foto: Getty

El Colectivo Defendamos la Colección Gelman informó sobre la subasta de una pintura de Frida Kahlo por parte de la casa Christie’s, denunciando que la pieza fue presuntamente robada de la Casa Azul y se trata de la obra “Congreso de los pueblos por la paz”.

A través de redes sociales, la organización informó que será el 17 de noviembre de 2026, en Nueva York, cuando se lleve a cabo el evento y puntualizó que la pintura forma parte del patrimonio que Diego Rivera dejó al pueblo de México en 1957, por lo que no puede ser puesta en venta.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lanzó un comunicado en el que aclara el origen de la obra y explica que esta salió de México tras una donación de la artista.

Denuncian la subasta de la pintura de Frida Kahlo

El colectivo señaló, a través de una carta publicada en sus redes, que esta obra se encontraba dentro del inventario que Diego Rivera elaboró sobre las pertenencias de Frida Kahlo, en el cual se establecía que los objetos no podían salir de los recintos bajo ninguna circunstancia.

Fue Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, quien documentó que la obra formaba parte del inventario.

“Congreso de los pueblos por la paz (Fig. xvii) es un óleo sobre masonite, de 1952, que aparece en el listado catalogado por Rivera con el número A.F. 18”, se lee en el blog que creó en abril de 2025 para denunciar la sustracción de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

En la denuncia se menciona que la pintura salió de la Casa Azul y llegó a manos de una galerista de Nueva York y posteriormente pasó por una subasta hasta llegar a manos de particulares. En la actualidad, la pintura se valúa entre 2 y 3.5 millones de dólares.

INBAL responde sobre la pintura de Frida Kahlo

El INBAL lanzó un comunicado a través de sus redes oficiales en el que menciona que la obra “Congreso de los pueblos por la paz” fue pintada en el año 1952 y donada por la propia Frida Kahlo al Congreso de la Paz.

Es por este motivo que salió del territorio mexicano tres décadas antes del decreto que declaró monumento artístico la obra de la pintora mexicana, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1984.

Tras esto, el INBAL puntualiza que “la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al momento de publicarse el decreto”.

Asimismo, se cita al historiador del arte Luis-Martín Lozano sobre la participación de la pintora mexicana en los movimientos internacionales a favor de la paz.

La subasta de la pintura de Frida Kahlo

El Colectivo Defendamos la Colección Gelman asegura que la obra se incluía en el patrimonio que Diego Rivera dejó al pueblo mexicano en 1957 y considera que la subasta no se debe llevar a cabo, mientras que el INBAL sostiene que Frida Kahlo donó la pintura.

Cabe señalar que el instituto no muestra una postura sobre la subasta y solo menciona que, “como parte de su protocolo de seguimiento, el INBAL, a través de su área jurídica, solicitó a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la obra”.

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