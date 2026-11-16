Muere Abel Núñez. Foto: Club Fútbol Club Ezeiza

Un futbolista argentino llamado Abel Núñez, de 16 años, murió tras recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido de categorías juveniles tres días antes.

El adolescente formaba parte de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza y también jugaba en la Reserva de futsal del club Nueva Estrella.

Su fallecimiento ocurrió este domingo, cuatro días después del accidente que sufrió durante un partido frente al Deportivo Muñiz.

De acuerdo con AP, el incidente ocurrió el jueves 12 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

El encuentro correspondía a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El FC Ezeiza anuncia el fallecimiento de su jugador de 16 años, Abel Núñez, tras recibir un pelotazo en la cara en un partido. pic.twitter.com/8kV10w1F0Y — Claro Sports (@ClaroSports) November 16, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente de Abel Núñez?

Durante el desarrollo del partido, Abel Núñez recibió un fuerte impacto de balón en la cabeza luego de un rechazo de un futbolista rival.

Tras el golpe, el joven cayó desplomado sobre el terreno de juego y perdió el conocimiento, por lo que recibió atención médica de emergencia en el lugar.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado a un centro hospitalario, la situación también provocó la suspensión del encuentro entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, así como del partido de la siguiente categoría que estaba programado en las mismas instalaciones.

El futbolista permaneció hospitalizado durante los días posteriores al accidente y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, su estado de salud no mejoró y finalmente falleció el domingo 15 de noviembre.

FC Ezeiza y Nueva Estrella lamentan la muerte del futbolista

Tras confirmarse el fallecimiento, el Futbol Club Ezeiza compartió un mensaje de despedida para Abel Núñez, en el que expresó su tristeza por la pérdida del joven integrante de sus divisiones inferiores.

La institución recordó al adolescente como un futbolista que tenía toda una vida por delante y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros.

“Con profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, se lee en la publicación.

Por su parte, Nueva Estrella, equipo en el que Abel también jugaba en la Reserva de futsal, anunció la suspensión de su jornada deportiva como señal de duelo.

Entre las actividades canceladas se encontraba el compromiso que tenía programado frente a Argentinos Juniors.

El club expresó su acompañamiento a la familia y a toda su comunidad deportiva ante la muerte del juvenil.

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