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Scitum TELMEX alertó sobre los riesgos de fraudes digitales con inteligencia artificial durante la temporada de ofertas en México, que incluye el Buen Fin 2026, que termina este martes 17 de noviembre, así como el Black Friday, Cyber Monday y las compras de fin de año.

La unidad de inteligencia de amenazas de Scitum TELMEX advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan estas fechas para crear tiendas falsas, promociones fraudulentas y mensajes que imitan a bancos y comercios, con el objetivo de robar datos personales y financieros de los consumidores.

“Las temporadas de descuentos representan una de las ventanas de oportunidad más relevantes para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la urgencia de las ofertas para distribuir campañas de phishing, crear tiendas fraudulentas y utilizar herramientas de inteligencia artificial que incrementan la credibilidad de los engaños”. Murena Lavín, coordinadora de SCILabs de Scitum TELMEX.

¿Cómo operan los fraudes con inteligencia artificial en el Buen Fin?

Los delincuentes utilizan inteligencia artificial (IA) para crear páginas de compras casi idénticas a las de marcas conocidas. Estas pueden incluir fotografías de productos, descripciones, reseñas falsas y políticas de devolución que parecen auténticas.

También envían mensajes personalizados por WhatsApp, SMS, correo electrónico y redes sociales, en los que prometen descuentos exclusivos o promociones por tiempo limitado.

El objetivo es que las personas entren a enlaces fraudulentos y compartan información como contraseñas, números de tarjetas bancarias o códigos de verificación.

¿Cuáles son los fraudes digitales más comunes durante el Buen Fin?

Según SCILabs, los principales riesgos que enfrentan los consumidores durante las compras por internet incluyen:

Phishing, smishing y vishing: correos, mensajes de texto o llamadas que se hacen pasar por bancos, comercios o servicios de paquetería para obtener datos confidenciales

correos, mensajes de texto o llamadas que se hacen pasar por bancos, comercios o servicios de paquetería para obtener datos confidenciales Fraudes por WhatsApp y redes sociales: supuestos cupones y descuentos que llevan a páginas fraudulentas

supuestos cupones y descuentos que llevan a páginas fraudulentas Tiendas falsas creadas con IA: sitios que imitan comercios reconocidos e incluyen reseñas y promociones engañosas

sitios que imitan comercios reconocidos e incluyen reseñas y promociones engañosas Códigos QR maliciosos: enlaces ocultos en códigos QR que dirigen a páginas diseñadas para robar información

enlaces ocultos en códigos QR que dirigen a páginas diseñadas para robar información Manipulación de buscadores: sitios fraudulentos que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda para aparentar confianza

sitios fraudulentos que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda para aparentar confianza Robo de datos durante pagos: ataques a plataformas de comercio electrónico que permiten capturar información financiera

La compañía también advierte sobre la suplantación de identidad mediante IA, así como ataques de ransomware y DDoS contra organizaciones, que pueden bloquear sistemas, interrumpir servicios o utilizarse para exigir pagos.

México registra actividad de robo de información en la Dark Web

El reporte de SCILabs destacó que, durante septiembre de 2026, se registraron al menos 90 incidentes de ransomware en Latinoamérica, lo que representó un incremento del 13.92% respecto al mes anterior.

Además, las publicaciones relacionadas con la comercialización de información robada en foros de ciberdelincuentes pasaron de 99 a 143 casos en la región.

En el caso de México, se identificaron 44 publicaciones relacionadas con la venta o exposición de información en foros clandestinos de la Dark Web durante septiembre.

Estas cifras reflejan la actividad de las amenazas digitales, aunque el comunicado no establece que todos estos incidentes estén relacionados directamente con el Buen Fin.

¿Cómo evitar fraudes y proteger tu dinero durante el Buen Fin 2026?

Para reducir el riesgo de estafas en compras por internet, Scitum TELMEX recomendó seguir estas medidas:

Entrar a las tiendas oficiales: escribir directamente la dirección web y evitar enlaces enviados por WhatsApp, SMS o redes sociales Desconfiar de descuentos exagerados: verificar que las promociones sean reales antes de pagar Usar tarjetas digitales: preferir medios de pago con límites de gasto y activar las alertas del banco Activar la verificación en dos pasos: agregar una protección adicional a cuentas bancarias y comerciales Evitar redes Wi-Fi públicas: no realizar compras ni introducir datos bancarios en conexiones desconocidas Revisar los códigos QR: confirmar su origen y la dirección a la que conducen

La empresa insiste en que verificar la autenticidad de las ofertas y proteger los datos personales y bancarios es fundamental para evitar que una promoción termine en un fraude.