Carlos Rivera y Carín León van por el Grammy 2027: ¿quiénes son todos los mexicanos nominados?

Foto: AFP

Carlos Rivera, Carín León y Peso Pluma destacan entre los artistas mexicanos nominados a los Premios Grammy 2027, cuya lista de aspirantes se dio a conocer este lunes 16 de noviembre.

Los cantantes mexicanos competirán en distintas categorías de la 69.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Mexicanos nominados a los Premios Grammy 2027

Como informó la Academia de la Grabación, Carín León, uno de los exponentes del regional mexicano, figura en la categoría de Mejor álbum de pop latino.

El intérprete nacido en Hermosillo, Sonora, compite con su álbum “MUDA”, lanzado el 8 de mayo de 2026 y que cuenta con 14 canciones.

También destaca Cynthia Bagué, cantante que participa en Kerreke, proyecto musical de folk contemporáneo nominado en la categoría de Mejor interpretación de música global con el tema “Una Flor En Cada Estrella”.

¿Quiénes compiten por Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)?

Otra de las categorías en las que destaca el talento nacional es Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano).

En ella encontramos a Carlos Rivera, cantante nacido en Huamantla, Tlaxcala, quien buscará el gramófono dorado con su álbum “¡VIDA MÉXICO!”.

En la misma categoría también compiten Peso Pluma y Tito Double P, con “DINASTÍA (DELUXE)”.

A ellos se suma Lupita Infante, cantautora mexicoestadounidense nominada por “Aunque Me Duela”, su más reciente disco, lanzado en mayo de este año.

Grupo Frontera también compite en esta categoría con su disco “LO QUE ME FALTA POR LLORAR”. La agrupación tiene raíces mexicanas, principalmente vinculadas con Tamaulipas y Nuevo León.

¿Hay más mexicanos nominados en los Premios Grammy 2027?

Mon Laferte, cantante chilena nacionalizada mexicana, figura en la categoría de Mejor álbum de pop latino con su disco “FEMME FATALE”.

Por su parte, Edgar Barrera, productor y músico mexicano-estadounidense nacido en McAllen, Texas, y con raíces en Tamaulipas, compite en la categoría de Compositor del Año. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas como Shakira y Karol G.

Otro grupo con raíces mexicanas que destaca es Yahritza y Su Esencia, cuyos integrantes participan junto a Rosalía en “La Perla”, canción nominada en la categoría de Mejor canción latina. Esta distinción reconoce el trabajo de composición de los temas.

Cabe mencionar que esta categoría forma parte de las cinco nuevas que se incorporan a la 69.ª edición de los Premios Grammy, las otras son:

Mejor interpretación de R&B en colaboración o dúo/grupo

Mejor interpretación vocal de pop tradicional

Mejor álbum de folk tradicional

Mejor interpretación de música pop asiática

La ceremonia se transmitirá el domingo 7 de febrero de 2027 a partir de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, por ABC y en streaming por Disney+ y Hulu.

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