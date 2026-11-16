Alejandro Marcovich va mejorando su salud. Foto: Getty Images

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, prepara acciones legales contra Sony Music México por el presunto incumplimiento en el pago de regalías que reclama desde hace aproximadamente 24 años, según informó su abogado, Sergio Millán, durante una entrevista en el programa “Ventaneando”.

El representante legal explicó que la controversia está relacionada con los derechos sobre los másters de las grabaciones del músico, de acuerdo con su interpretación jurídica, la disquera habría retenido ingresos que le corresponden a Marcovich después de que un contrato discográfico fuera rescindido mediante un procedimiento judicial.

#LoVisteEnVentaneando

Gabriela Martínez (esposa de Alejandro Marcovich) y el abogado Sergio Milán nos visitan en el foro para anunciar la demanda contra #Caifanes por 30 años de regalías no pagadas ⚖️🎸. Además, revelan su estado de salud.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/4qQ4B53nlJ — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 16, 2026

Durante la conversación también estuvo presente Gabriela Martínez, pareja del guitarrista, quien compartió detalles sobre su estado de salud y confirmó que, después del derrame cerebral que sufrió en mayo de 2026, ya camina y retomó la guitarra.

¿Por qué Alejandro Marcovich prepara una demanda contra Sony Music?

Sergio Millán explicó que lleva cerca de un año trabajando con Alejandro Marcovich para reclamar el pago de regalías que, asegura, Sony Music México ha retenido sin justificación.

Sin embargo, aclaró que el problema no comenzó recientemente, pues el músico habría solicitado en distintas ocasiones el pago de esos ingresos durante aproximadamente 24 años.

La reclamación no corresponde a las regalías que recibe un compositor o intérprete, sino a los derechos relacionados con los másters de sus grabaciones.

Durante la entrevista, el abogado explicó que existió un procedimiento judicial mediante el cual se rescindió un contrato discográfico, según su interpretación, esa resolución provocó que los derechos patrimoniales que originalmente se habían cedido a la compañía regresaran al músico.

“Lo que estamos hablando justamente es respecto a las regalías que le corresponden respecto de los másters de las grabaciones”, explicó Millán.

Los másters son las grabaciones originales de una producción musical, a partir de las cuales se realizan las copias y distribuciones de las canciones.

El abogado también señaló que Sony Music habría argumentado anteriormente que existía un embargo sobre ese material para justificar la retención de los recursos. No obstante, sostuvo que dicha medida nunca llegó a materializarse.

¿Cuánto dinero reclama Alejandro Marcovich a Sony Music?

Hasta el momento no existe una cantidad definida sobre el dinero que Alejandro Marcovich reclama a Sony Music México.

Sergio Millán explicó que primero necesitan conocer los ingresos que han generado las grabaciones involucradas para establecer cuánto dinero le correspondería al músico.

“Eso es algo que todavía no tenemos preciso. Depende mucho de los ingresos que haya obtenido por parte de la explotación de esa obra”, señaló.

El abogado también aseguró que Alejandro Marcovich intentó comunicarse con Roberto López, director de Sony Music México, mediante un correo electrónico para solicitar información sobre los pagos, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con su testimonio, Gabriela Martínez también buscó establecer contacto con la compañía a través de su asistente y del área legal, sin conseguir una contestación.

Por ahora, el equipo legal realiza gestiones previas a la presentación formal de una demanda, debido a la complejidad del procedimiento.

Millán indicó que Marcovich quiere que Gabriela se haga cargo de este asunto mientras él concentra sus esfuerzos en su recuperación.

¿Cómo está Alejandro Marcovich tras el derrame cerebral?

Durante la entrevista, Gabriela Martínez compartió buenas noticias sobre la evolución de Alejandro Marcovich, quien sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo de 2026.

El músico permaneció hospitalizado en estado delicado y atravesó meses complicados durante su recuperación. Incluso circularon versiones falsas sobre su fallecimiento.

Actualmente se encuentra en casa y acude a un centro especializado para continuar con sus terapias de rehabilitación.

Martínez explicó que recibe terapia del lenguaje y musicoterapia, con el objetivo de recuperar las habilidades que pudieron verse afectadas por el accidente cerebrovascular.

“Ya camina, ya pasó, o sea, va evolucionando muy bien con terapias de rehabilitación, pero va muy bien, sigue sorprendiendo a los médicos terapeutas”, compartió.

La pareja del músico también destacó que sus habilidades musicales se mantienen y que ha respondido favorablemente a la rehabilitación.

Alejandro Marcovich ya volvió a tocar la guitarra

Una de las noticias que más llamó la atención durante la entrevista fue la confirmación de que Alejandro Marcovich ya retomó la guitarra.

Ante la pregunta sobre si el exintegrante de Caifanes podría volver a tocar el instrumento después del derrame cerebral, Gabriela Martínez respondió que ya lo hace.

“Y la respuesta es que sí, ya la toca. De hecho, ya la toca bien, la tiene dominada”, aseguró.

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