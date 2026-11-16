Rey Carlos III reacciona al nuevo James Bond Foto: AFP

El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, se sumaron a las reacciones por la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, personaje al que dará vida en la próxima película de la franquicia, bajo la dirección de Denis Villeneuve.

A través de redes sociales, los monarcas británicos compartieron un mensaje para darle la bienvenida al actor, acompañado de una imagen en la que aparece vestido de esmoquin y apuntando con un arma.

“Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”, mencionaron en la publicación.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. https://t.co/inKwKqHEDd — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Cabe recordar que la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022, estuvo presente durante las etapas de los actores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig como el agente 007.

Mientras que Robert Pattinson sería el primer James Bond elegido durante el reinado de Carlos III.

Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond

Robert Pattinson, quien brilló en cintas como “Batman” y “The Odyssey”, fue elegido para dar vida al personaje tras las cintas protagonizadas por Daniel Craig.

El actor aseguró para Variety que es un sueño asumir el papel: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”.

Asimismo, Denis Villeneuve, quien dirigirá la nueva entrega, destacó el talento del británico y aseguró que aportará una nueva personalidad al personaje.

“Me llena de alegría darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”, expresó el cineasta.

La nueva película será producida por Amy Pascal y David Heyman, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva, mientras que Steven Knight estará a cargo del guion.

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