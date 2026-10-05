Ley Cazzu: esto dijo la cantante sobre la iniciativa que lleva su nombre

Mencionó que, para ella, representa una responsabilidad. Foto:

Cazzu habló sobre la llamada Ley Cazzu, iniciativa de ley en México, y reconoció que su propia experiencia como madre le permitió conocer las dificultades que enfrentan otras mujeres que llevan solas la crianza de sus hijos.

En entrevista con el creador de contenido Nacho Elizalde, para el medio Olga, la cantante mencionó que, cuando supo de la propuesta que tiene su nombre, pensó que se trataba de una broma, luego de que sus declaraciones quedaran vinculadas a una propuesta de este tipo.

La Jefa se refirió al proyecto de ley que en México comenzó a ser conocido con su nombre y habló sobre lo que significa que su situación haya abierto una conversación sobre los derechos de madres e hijos.#Cazzu #LeyCazzu #JavierCeriani pic.twitter.com/wm2FAWIfqm — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 5, 2026

Cazzu reconoce las fallas del sistema para las madres solteras

La intérprete de “Con Otra” detalló que, para ella, la llamada Ley Cazzu representa una responsabilidad importante, debido a que se trata de una propuesta que, según señaló, comenzó a impulsarse en otros países y que actualmente es respaldada por mujeres y partidos que buscan que se convierta en una realidad.

Agregó que una legislación de este tipo también podría beneficiarla como madre.

“Sería una ley que si existiera me beneficiaría a mí también como mamá, como mamá autónoma”, señaló.

también dijo sentirse conmovida por la manera en que el tema tomó fuerza y reconoció el trabajo de las personas que han impulsado la discusión.

“Agradezco que de alguna manera, alguna cosa que yo pude haber elegido, decir, haya provocado un impulso para reclamar cosas que deberían estar mejores formuladas”, explicó.

Cazzu asegura que su experiencia visibilizó un problema que se normaliza

La intérprete consideró que hablar públicamente de su experiencia también permitió mostrar una situación que, desde su perspectiva, afecta a muchas mujeres y que no siempre recibe atención.

“Fue como un puntapié a la hora de mostrar un conflicto que parece un montón de mujeres que parece que estaban silenciadas o no se las veía o no se las quería mostrar”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que las dificultades que enfrentan las madres solteras puedan llegar a considerarse algo cotidiano y, por ello, dejar de generar atención.

“No, socialmente no se habla, a nadie le importa a la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo y porque no le alcanza y porque sus progenitores decidieron ausentarse. Entonces es algo tan común que lo normalizamos”, dijo.

La rapera también reflexionó sobre cómo esta problemática puede adquirir otra dimensión cuando se observa de cerca, a través de personas cercanas.

¿Qué propone la llamada “Ley Cazzu”?

La propuesta surgió en el Congreso de Michoacán por iniciativa de la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien planteó llevar el proyecto al ámbito federal.

El nombre de la iniciativa está inspirado en el caso de Cazzu y Christian Nodal. De acuerdo con la legisladora, la situación de la cantante argentina permitió visibilizar el problema que enfrentan madres y padres que necesitan viajar con sus hijos fuera del país y no cuentan con la autorización del otro progenitor.

“Hay casos de niñas que tienen una beca o un viaje escolar importante para su vida, algún sueño que lograron en un tema deportivo y tienen que salir del país. Actualmente, mediante la sentencia de un juez se puede determinar que el niño sí pueda salir con la madre, sin el permiso del padre, pero cuánto lleva este proceso”, explicó Arreola.

La diputada también señaló que, en algunos casos, los conflictos entre los progenitores pueden terminar afectando a los menores y que la falta de autorización puede convertirse en un obstáculo para su movilidad.

La propuesta busca que los padres o madres que incumplan con sus obligaciones familiares no puedan utilizar los trámites relacionados con la movilidad de sus hijos como una forma de restricción.

La cantante dejó claro que no se atribuye la creación de la iniciativa. Por el contrario, destacó que son otras mujeres y actores políticos quienes han impulsado las propuestas que actualmente se discuten.