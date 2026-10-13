Cuando el creador es la marca: el reto que analizan Oso Trava y Lety Sahagún en “Shark Tank México: Creators”

Oso Trava y Lety Sahagún forman parte del panel. Foto: Shark Tank México: Creators

“Shark Tank México: Creators” regresó con su segunda temporada para impulsar a una nueva generación de emprendedores digitales.

En entrevista para UnoTV.com, Lety Sahagún y Oso Trava, integrantes del panel del programa, hablaron sobre los criterios que toman en cuenta para evaluar a los creadores de contenido que buscan ganar los 25 mil dólares destinados al proyecto ganador de cada episodio.

¿Qué pasa cuando un producto depende de la personalidad de su creador?

Uno de los principales retos al evaluar un emprendimiento ligado a la personalidad de su creador es saber si podrá mantenerse a largo plazo. Para Oso Trava, esta es una de las mayores incertidumbres, pues una empresa que depende de que una persona siga creando contenido queda expuesta a los cambios que pueda experimentar a lo largo de su vida.

El agotamiento, el aburrimiento o las distintas etapas personales pueden llevar a un creador a cambiar de rumbo. Aunque estas transformaciones son válidas, pueden tener consecuencias para el negocio cuando toda su estructura depende de una sola persona.

“Cuando toda la empresa está fundamentada en que el creador siga creando, pues es muy normal y lo hemos visto muchas veces cómo el burnout, el aburrimiento, las etapas de la vida resultan en un cambio y también se vale en un cambio de dirección”, explicó Oso Trava.

El problema aparece cuando ese cambio afecta a una empresa que ya construyó una estructura alrededor de la imagen de su fundador. “Ese cambio de dirección, cuando ya construiste una empresa alrededor de tu persona, pues puede terminar afectando a mucha gente”, advirtió.

Por eso, el inversionista considera necesario mirar más allá de los números y tratar de entender qué hay detrás de la persona que impulsa el proyecto. Aunque la pasión y el compromiso no son factores que puedan cuantificarse fácilmente, conocer la trayectoria del emprendedor puede dar pistas sobre lo que cabe esperar de él en el futuro.

“¿Cómo mides la pasión, cómo mides el compromiso, cómo mides qué tanto has sacrificado por llegar a donde ha llegado? Creo que te puede decir qué es lo que puedes esperar en el futuro”, señaló.

Lety Sahagún destaca la importancia de diversificar el negocio

Lety Sahagún también consideró importante analizar qué tanto ha diversificado su proyecto un creador de contenido. Para ella, una marca personal puede ser poderosa, pero mantenerla como el único soporte del negocio implica depender de factores que no siempre están bajo el control del emprendedor.

“Yo creo que una marca puede ser muy poderosa si es una marca personal, pero está siempre dependiente del tiempo de esa creadora o de ese creador, de la reputación de esa persona, del momento social y cultural que atravesamos”, explicó.

Frente a esos riesgos, Sahagún encuentra más atractivo un proyecto que consiga construir una estructura propia y no dependa exclusivamente de la presencia de su fundador. Esto no significa que deba renunciar a su identidad o dejar de llevar el nombre de quien lo creó, sino que pueda desarrollar otras formas de sostenerse.

“Para mí se vuelve más interesante cuando no todo el proyecto depende solamente de una persona. Incluso si lleva el nombre de esa persona”, afirmó.

Asimismo, también apuntó así a la importancia de construir un ecosistema alrededor de la marca personal, de manera que el negocio pueda ir más allá de la actividad individual del creador.

Creatividad y claridad, claves para impulsar un negocio digital

Además de la sostenibilidad, Oso Trava y Lety Sahagún destacaron la importancia de que los creadores tengan claro cómo llevarán sus ideas a la práctica.

Para ella, una propuesta puede ser creativa y conectar con una comunidad, pero necesita un modelo de negocio y un plan concreto para aprovechar los 25 mil dólares.

La panelista también señaló que el proyecto debe ser congruente con la trayectoria del creador y representar un paso natural en su crecimiento. De lo contrario, el dinero podría agotarse sin que la idea consiga consolidarse.

Oso Trava coincidió en que la claridad al presentar una propuesta puede marcar la diferencia. Más allá de la creatividad, mencionó lo importante que los participantes expliquen cómo convertirán su experiencia como creadores en empresas capaces de resolver necesidades de sus comunidades.

También recomendó que los emprendedores busquen opiniones externas y se preparen antes de presentar sus proyectos. Alejarse por un momento de su propia idea les permite identificar oportunidades que quizá no habían considerado.

Para Lety Sahagún, contar con mentores, contrastar ideas y mantener la disposición de escuchar otras perspectivas puede ayudar a los creadores a reconocer áreas de oportunidad y encontrar nuevas formas de hacer crecer sus negocios.

¿Qué sabemos de la segunda temporada de “Shark Tank México: Creators”?

La segunda temporada, desarrollada bajo una estrategia YouTube-first, contará con cuatro episodios que se estrenarán semanalmente, a partir de este lunes 12 de octubre.

La serie pone en el centro de la conversación a la Economía del Creador, un ecosistema en constante evolución que permite a los creadores producir y distribuir contenido, generar nuevas fuentes de ingresos y convertir sus proyectos en marcas sólidas y negocios sostenibles.

Además de Oso Trava y Lety Sahagún, se suman invitados especiales para aportar distintivas perspectivas a los episodios como:

Alex Guízar, creador de contenido y actual imagen de Takis

creador de contenido y actual imagen de Takis Miriam Mendoza , directora de Comunicación y Medios de Nestlé México

, directora de Comunicación y Medios de Nestlé México Rosy McMichael , creadora de contenido, empresaria, maquilladora profesional y conferencista

, creadora de contenido, empresaria, maquilladora profesional y conferencista Daniel Sosa , actor y comediante

, actor y comediante Rafa Polinesio, creador de contenido y emprendedor digital

Asimismo, la host de esta temporada es Maca Riva, conocida por el podcast de negocios y finanzas “Chisme Corporativo”.

¿Dónde se puede ver la segunda temporada de “Shark Tank México: Creators”?

Los cuatro episodios de la segunda temporada pueden verse en exclusiva a través del canal de YouTube oficial de Shark Tank México.

Continúa la dinámica de su primera edición en la que tres creadores presentarán proyectos alineados con una temática específica ante el panel, con el objetivo de obtener el premio de 25 mil dólares.

¿Quiénes participan en los episodios?

En el primer episodio se enfrentaron Alexis X3L, Raiza Revelles y Mamá Mecanic, quien fue la ganadora.

El segundo episodio, patrocinado por Nestlé, “El poder de los sueños”, contará con la participación de Dany Orsan, Desayunos El Carrito y Abue Angie Recetas.

Para el tercer capítulo, ‘Un nuevo trayecto’, participarán Mariel de Viaje, Mon Gomez y Nomadarte.

El cuarto y último episodio, “Moverse para que las cosas pasen”, contará con Witto González, Frank Fitness y Mariana Guerrero.

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