Agua ya sale más  limpia y sin olor, pero los habitantes aún desconfían del líquido distribuido 

Agua sale más limpia, pero vecinos aún desconfían Foto: Omar Hernández

Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reportan que el agua potable comenzó a salir más limpia y sin olores fétidos desde el fin de semana, luego de que las autoridades anunciaran un plan emergente para atender las quejas por la calidad del suministro.

Sin embargo, vecinos señalan que el líquido todavía presenta residuos y que no confían en utilizarlo para cocinar, lavar trastes o bañarse.

Vecinos de Guadalajara reportan cambios en el agua potable

Erika Rodríguez, habitante de Guadalajara, explicó que el agua ya no tiene el olor que percibía anteriormente, aunque todavía observa residuos.

“Ahorita sí ya está saliendo blanca con residuos sólidos amarillos que se asientan en la cubeta, ya no huele porque sí olía horrible”, comentó.

José Martínez también señaló que nota una mejoría, aunque considera que la calidad todavía no es suficiente.

“Sí, el agua es poca, pero ya está limpia, ya sale un poco más limpia, se puede decir que no al cien, pero sí ya sale más limpia porque hasta para bañarse uno le picaba el agua”, relató.

Por su parte, Mariana Morales indicó que el agua puede salir más limpia en algunos momentos, pero que por las mañanas todavía observa suciedad.

“Entonces, como no podemos ni lavar trastes ni cocinar con esa agua, tenemos que hacer el gasto de agua de garrafón”, explicó.

Habitantes piden análisis para conocer la calidad del agua

Aunque algunos vecinos aseguran que el agua luce transparente, mantienen dudas sobre su composición y solicitan análisis que permitan conocer si contiene sustancias que representen un riesgo.

Erika Rodríguez consideró necesario realizar pruebas de laboratorio para identificar los componentes del líquido.

“Habría que analizar el agua para ver cuánta cantidad de químicos trae, porque sí, nosotros la vemos a simple vista, pero habría que hacer un análisis del agua potable que está saliendo ahorita para ver qué cantidad de metales pesados, residuos químicos, cloro y todas esas cosas, porque una cosa es cómo sale y otra es que sea de calidad”, señaló.

La apariencia y el olor del agua no permiten determinar por sí solos si es apta para consumo humano. Para conocer su calidad se requieren análisis que midan sus características físicas, químicas y microbiológicas.

Familias reportan falta de agua y gastos adicionales

Mientras las autoridades preparan el programa de rotación del servicio del SIAPA, algunos habitantes aseguran que ya enfrentan problemas de abastecimiento.

Fabiola Sánchez afirmó que lleva seis días sin agua en su domicilio.

“Y ya tenemos seis días sin agua”, expresó.

Mariana Morales señaló que esperaba el inicio del calendario de tandeos para conocer cómo se modificaría el suministro en su colonia.

“Hasta donde yo sé, el tandeo empieza este viernes con poquita agua y pues vamos a ver qué, cómo nos vamos a mejorar”, comentó.

Los habitantes también reportan gastos adicionales por la compra de agua embotellada y el mantenimiento de filtros. Rodríguez explicó que los filtros de su hogar se saturaban en pocos días, lo que la obligaba a sustituirlos con frecuencia.

“Este filtro duraba solamente tres días, cuando en Internet dice que dura de 30 a 60 días”, indicó. También señaló que la instalación de filtros llegó a costarles hasta 2 mil 500 pesos.

Vecinos señalan posibles afectaciones a la salud

Los testimonios recabados también refieren preocupación por posibles problemas dermatológicos entre la población afectada. Sin embargo, para establecer si existe un aumento de enfermedades relacionado con la calidad del agua, se requieren datos médicos y estudios que permitan determinar una posible asociación.

Mientras tanto, los habitantes piden que se analice el agua distribuida en sus hogares y que las autoridades informen los resultados de las pruebas para conocer si el suministro cumple con los parámetros de calidad correspondientes.

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