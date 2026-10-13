Ricardo Arjona regala a taxista mexicano un auto tras años de amistad: “Otra historia de taxi”

Ricardo Arjona regala un carro a su amigo taxista. Foto: AFP

Ricardo Arjona le regaló un auto a Pocho , un mexicano que conoció hace décadas cuando trabajaba como taxista en la Ciudad de México y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de sus colaboradores durante sus giras musicales como escenógrafo.

El artista compartió el encuentro en un video publicado en sus redes sociales el 12 de octubre de 2026, en la grabación, ambos recuerdan cómo comenzó su relación y los años que trabajaron juntos, antes de que Arjona le mostrara el vehículo que había preparado para él.

El cantante describió el momento como “otra historia de taxi”, en referencia a una de las canciones más conocidas de su repertorio.

La sorpresa ocurrió en una calle de la capital mexicana. Pocho llegó al encuentro sin saber que recibiría un automóvil y se mostró nervioso mientras conversaba con el intérprete, quien le recordó que su amistad se remonta a una etapa importante de su carrera.

De taxista a colaborador de Ricardo Arjona durante 12 giras

Durante la conversación, Arjona recordó que conoció a Pocho cuando este conducía un taxi en la Ciudad de México.

El encuentro dio paso a una relación que fue más allá de un viaje por la capital, pues años después el mexicano se incorporó al equipo del cantante y comenzó a trabajar en la escenografía de sus espectáculos.

Al recordar el tiempo que compartieron, el intérprete intentó calcular cuántas giras habían realizado juntos, primero mencionó ocho, pero Pocho lo corrigió al señalar que fueron 12.

La cifra sorprendió al cantante, quien reconoció la importancia de tantos años de trabajo compartido.

La conversación también los llevó a recordar el taxi que conducía Pocho cuando se conocieron, Arjona admitió que había olvidado su color y pensaba que era verde, aunque su amigo le recordó que era uno de los vehículos amarillos que circulaban entonces por la ciudad.

Para el artista, el reencuentro también representó una oportunidad para reconocer a una persona que formó parte de su trayectoria lejos de los reflectores.

Así fue el momento en que Ricardo Arjona le regaló un automóvil

Después de recordar sus años juntos, Arjona le pidió a Pocho que mirara hacia una esquina, ahí lo esperaba un automóvil decorado con un gran moño rojo.

“Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti”, le dijo el cantante al mostrarle el vehículo.

Pocho observó el automóvil y preguntó si realmente era para él. Arjona confirmó que se trataba de un regalo y, ante la sorpresa de su amigo, insistió en que no era una actuación.

“Pocho, esto no es actuación, esto es tuyo”, expresó el intérprete mientras le explicaba que podía quedarse con el coche.

El mexicano agradeció el gesto y se acercó para revisar el vehículo, entre bromas, Arjona le preguntó si sabía cómo encender los automóviles modernos y también le pidió que después le diera un aventón.

Uno de los momentos más personales llegó cuando Pocho recordó otro gesto del cantante, años atrás, Arjona le había regalado una escenografía y él consiguió obtener ganancias con ese material.

El intérprete celebró que su amigo hubiera podido aprovechar aquel obsequio y también le agradeció por los años de trabajo. La emoción llevó a Pocho a llamar a su hijo para contarle lo ocurrido, en la conversación telefónica le dijo que Arjona le había regalado un carro y le pidió que acudiera al lugar para ayudarlo.

¿Qué relación tiene Pocho con “Historia de taxi”?

El encuentro también llamó la atención por su relación con “Historia de taxi”, una de las canciones más populares de Ricardo Arjona, el tema forma parte del álbum “Historias”, publicado en 1994, y cuenta una historia que se desarrolla alrededor de un taxista.

La conexión entre el cantante y Pocho comenzó precisamente en la Ciudad de México, cuando el mexicano trabajaba como conductor.

Con el tiempo, aquella relación se convirtió en una amistad que se mantuvo durante años y que llevó al antiguo taxista a formar parte del equipo de producción del guatemalteco.

Arjona acompañó la publicación con una frase que resume el significado del encuentro: “Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan”.

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