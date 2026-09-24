De “El Rey León” a “El Fantasma de la Ópera”: Gonzalo Aburto, el mexicano que brilla en el teatro musical

Gonzalo Aburto, actor mexicano Foto: Especial

Gonzalo Aburto ha construido su camino en el teatro musical con producciones como “El Rey León” y “El Fantasma de la Ópera”, dos montajes que marcaron su crecimiento sobre los escenarios. En entrevista con Uno TV, el actor mexicano habló sobre los retos detrás de estas oportunidades y recordó que uno de sus procesos de audición más exigentes se extendió durante meses.

“Ay, pues fue muy bello. Fíjate que también fue un proceso de audiciones muy largo, fueron nueve meses, ahora sí que fue un bebé, o sea, de verdad”, recordó Gonzalo Aburto sobre el proceso que atravesó para conseguir un lugar en la producción.

En “El Rey León”, Aburto formó parte del ensamble y además tuvo la oportunidad de ser cover de Scar, uno de los personajes centrales del musical. La experiencia se convirtió en uno de los pasos más importantes de una carrera que después lo llevaría a participar en otros grandes montajes, entre ellos “El Fantasma de la Ópera”.

“Entonces, poder hacer como esta dualidad de la parte muy bella, pero también la parte que da miedo que llegue a ser como el antagonista dentro de la historia. No, me encantó, me encantó”, afirmó el actor.

De El Rey León a El Fantasma de la Ópera

Después de su paso por El Rey León, Aburto consiguió uno de sus personajes soñados: ser Raoul en El Fantasma de la Ópera, aunque para llegar a él debió recorrer muchos “no”.

“Yo sabía que este personaje en algún momento iba a ser mío y eso no me lo quitaba de la cabeza”, mencionó.

Durante cuatro o cinco años buscó la oportunidad en diferentes producciones, desde Estados Unidos y Broadway hasta giras nacionales, pero los intentos no lograban concretarse: “Lo que saliera yo estaba ahí en primera fila de ‘yo quiero, contrátenme’, y por una cosa u otra no se acomodaba.”

Para el actor, además de aprenderse el personaje en tres días, convertirse en Raoul tiene un significado personal, pues pasó de observar la historia como espectador a formar parte de ella sobre el escenario.

“Yo estaba sentado ahí viendo lo que ahora estoy haciendo. Entonces, para mí eso es muy fuerte, y aquí tratando de no llorar, pero de verdad es muy especial, es muy, muy, muy especial” aseguró.

De México a China: adaptarse a otros públicos

El talento del actor lo ha llevado a presentarse muy lejos de México, pues una de las experiencias que lo hizo apreciar a otro tipo de público fue en China.

“Para mí, como siempre he estado en muchos medios, creo que siempre es una cosa de adaptarse. Entonces, es conocer tu público, por ejemplo, en China, el público es completamente diferente, la sensibilidad es muy diferente también”. explicó,

En ese país participó en Thrill Me, obra que también realizó en México bajo el título Préndeme, destacando las diferencias culturales que los llevaron a cambiar la historia.

“Allá hice Thrill Me, la hice en inglés allá. Y justo habla acerca de dos chavos, una relación amorosa pero muy trastornada porque cometen un crimen juntos, y allá no se puede hablar del crimen, no se puede hablar de la relación de ellos dos.” Gonzalo Aburto

Entre el teatro, la televisión y el cine

Aunque gran parte de su carrera ha sido en teatro musical, también ha formado parte de proyectos televisivos, los que considera más tranquilos para trabajar.

“Yo creo que algo de no tener esta ansiedad de ‘sólo es una vez y no tienes oportunidad de nada más’ me gusta. Pero en los medios audiovisuales, la verdad es que es muy padre justo esto porque también te metes mucho más al mundo”, nos comentó.

Una de sus primeras experiencias fue en una producción de Netflix junto a Neil Patrick Harris, la cual le permitió observar de cerca otra forma de trabajar.

“Verlos trabajando, verdaderamente, eso fue lo que más me impresionó, porque dije, ‘Wow, este es el mundo en el que quiero estar’.” Gonzalo Aburto

Con muchos sueños y metas que cumplir, Gonzalo Aburto dejó de ser el niño que entró al teatro para canalizar su energía para convertirse en un actor que incluso sueña con algún día poder ser el propio Fantasma de la Ópera.

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